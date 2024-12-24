В Алматы высажены крупномерные хвойные деревья высотой более 6 метров

В Алматы в рамках программы по озеленению и улучшению экологической ситуации высажены крупномерные деревья хвойных пород. На улице Сатпаева вместо 22 аварийных деревьев высажено 36 тянь-шаньских елей высотой более 6 метров.

Саженцы из местных питомников соответствуют климатическим условиям города, обладают высокой устойчивостью к болезням и способны быстро адаптироваться к агрессивной городской среде.

Фото: акимат города Алматы

Замена старых деревьев стала необходимой мерой. Напомним, во время выездного совещания с участием научных сотрудников, экспертов, общественных деятелей и представителей СМИ было оценено состояние деревьев по улице Сатпаева. На участке произрастали старовозрастные ели, которые по итогам исследований признаны аварийными и представляли угрозу для безопасности горожан и окружающей среды.

Фото: акимат города Алматы

Использование крупномерных саженцев высотой от 4 до 6 метров позволяет улучшить приживаемость деревьев, создать зрелый ландшафт и сохранить эстетический облик городских улиц и парков. По рекомендациям ученых, посадки хвойных пород в зимний период были произведены с закрытым комом земли.