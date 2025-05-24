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Общество

Участок шоссе Алаш в Астане перекроют до 29 мая

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 15:37 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили об ограничении движения на одном из участков шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, участок шоссе Алаш от улицы 191 до улицы 69 будет частично закрыт для движения с 25 по 29 мая.

"В это время на участке пройдут работы по среднему ремонту. При этом движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон".

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее стало известно, что из Китая в Астану отправили первые два состава LRT. Вагоны прибудут в столицу Казахстана в июне 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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