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Происшествия

Мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 18:48 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Байконур Астаны на шоссе Алаш вспыхнул складированный мусор, сообщает Zakon.kz.

На месте пожара работают огнеборцы и техника МИО.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Обеспечена бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

Ранее в Алматы во время тушения крупного возгорания, где нашли тело мужчины, пожарная автоцистерна попала в серьезную аварию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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