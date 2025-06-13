Мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Байконур Астаны на шоссе Алаш вспыхнул складированный мусор, сообщает Zakon.kz.
На месте пожара работают огнеборцы и техника МИО.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Обеспечена бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается". Пресс-служба МЧС РК
Ранее в Алматы во время тушения крупного возгорания, где нашли тело мужчины, пожарная автоцистерна попала в серьезную аварию.
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