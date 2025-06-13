Мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане

В районе Байконур Астаны на шоссе Алаш вспыхнул складированный мусор, сообщает Zakon.kz.

На месте пожара работают огнеборцы и техника МИО.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Обеспечена бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

Ранее в Алматы во время тушения крупного возгорания, где нашли тело мужчины, пожарная автоцистерна попала в серьезную аварию.