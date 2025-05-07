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Общество

В Астане шоссе Алаш частично перекроют на несколько дней

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 11:52 Фото: pixabay
Жителей и гостей Астаны сегодня, 7 мая 2025 года, предупредили о частичном перекрытии шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.

О начале работ по среднему ремонту шоссе Алаш на участке от ул. 191 до ул. 69 проинформировали в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с этим с 8 по 12 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Жителей и гостей Астаны попросили с пониманием отнестись к изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 11:52
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Ранее сообщалось, что участок дороги перекроют в Астане на сутки. Какой именно, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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