В Астане шоссе Алаш частично перекроют на несколько дней

Жителей и гостей Астаны сегодня, 7 мая 2025 года, предупредили о частичном перекрытии шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.

О начале работ по среднему ремонту шоссе Алаш на участке от ул. 191 до ул. 69 проинформировали в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с этим с 8 по 12 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Жителей и гостей Астаны попросили с пониманием отнестись к изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

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