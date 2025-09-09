#АЭС в Казахстане
Общество

Водителей Астаны предупредили о перекрытии на ключевой улице

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 18:25 Фото: Zakon.kz
Власти Астаны предупредили о временном перекрытии движения на улице Чингиза Айтматова в связи с ремонтом дорожного полотна, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, работы будут проводиться с 10 по 22 сентября на участке от шоссе Коргалжын до улицы Шаймердена Косшыгулулы.

"В указанный период движение автотранспорта будет частично ограничено и организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – отметили в управлении.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Жителей и гостей города просят учитывать изменения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

А ранее полиция Астаны показала "кладбище" электросамокатов. 

