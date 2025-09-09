Водителей Астаны предупредили о перекрытии на ключевой улице

Власти Астаны предупредили о временном перекрытии движения на улице Чингиза Айтматова в связи с ремонтом дорожного полотна, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, работы будут проводиться с 10 по 22 сентября на участке от шоссе Коргалжын до улицы Шаймердена Косшыгулулы.

"В указанный период движение автотранспорта будет частично ограничено и организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – отметили в управлении.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Жителей и гостей города просят учитывать изменения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

