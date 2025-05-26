Неделя репродуктивного здоровья в Казахстане: итоги и перспективы

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подвела итоги Республиканской недели репродуктивного здоровья – масштабной информационно-просветительской кампании, направленной на формирование культуры заботы о здоровье и благополучии будущих поколений, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам Балаевой, кампания, проходившая с 12 по 16 мая 2025 года, реализуется уже второй год по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана и при поддержке Министерства культуры и информации.

В продолжении отмечено, что в этом году особое внимание было уделено таким важным темам, как планирование семьи, мужское и женское здоровье, профилактика папилломовируса и инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

"В рамках Недели было проведено более 20 тысяч мероприятий, охвативших почти 500 тысяч человек. Это вдвое превышает результаты прошлого года. В социальных сетях опубликовано около 360 тысяч постов под хэштегами Недели, а в СМИ вышло более 1,5 тысячи материалов. Также было проведено более 78 тысяч бесплатных консультаций и свыше 8 тысяч тестирований на ИППП/ВИЧ". Аида Балаева

Эти результаты, продолжает министр, стали возможны благодаря совместным усилиям большой команды: членов Национальной комиссии, государственных органов, неправительственного сектора, а также экспертного и исследовательского сообщества.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принял активное участие в кампании: коллегам из Министерства здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, международным партнерам – фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, а также казахстанским неправительственным организациям – КАРМ, Saulyq LIFE, YPEER, волонтерам НВС и другим нашим партнерам, которые не остались в стороне". Аида Балаева

Фото: Facebook/aida.balayeva.2025

Балаева подчеркивает, что государству удалось продемонстрировать эффективное межведомственное взаимодействие во благо общей цели – здоровья будущих поколений.

"Еще раз спасибо! Развитие культуры репродуктивного здоровья остается в центре внимания Национальной комиссии, и работа в этом направлении будет активно продолжаться". Аида Балаева

"Только информированное общество, способное открыто говорить о проблемах и принимать осознанные решения в вопросах здоровья, может вырастить здоровое и безопасное поколение", – сказано в заключительной части.