Экс-директора по коммерции "Казатомпрома" осудили на 4,5 года за продажу урана со скидкой

Бывший главный директор по коммерции АО "НАК "Казатомпром" Аскар Батырбаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к 4,5 года лишения свободы в учреждении средней безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно приговору межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 5 мая 2025 года, в 2021 году Аскар Батырбаев заключил 13 сделок с иностранными компаниями по продаже урана по заниженным ценам. Всего сумма ущерба превысила 20,1 млрд тенге. Батырбаев заключал сделки, чтобы увеличить показатели работы и перевыполнить план. Ему это удалось, исполнение плана составило 120%.

В мае 2022 года Батырбаев получил от "Казатомпрома" вознаграждение в размере 54 млн тенге, в том числе 9 млн тенге начислили за заключенные 13 контрактов.

В суде Аскар Батырбаев вину не признал и сообщил, что курировал работу трех департаментов, формирующих среднюю цену на уран. Она устанавливается из недельной или месячной цены за фунт по котировкам. Далее оферту направляют потенциальному покупателю. Если покупатель не согласен с ценой, то может попросить дисконт. Скидки обсуждают на внутренних совещаниях и выносят на заседания правления и совета директоров АО "НАК "Казатомпром". После одобрения заключаются контракты. Батырбаев заявил, что цены были согласованы в ходе заседания правления и совета директоров, которые одобрили заключение контрактов. Он не лоббировал интересы иностранных компаний и не предоставлял скидки.

В суде допросили занимавшего на тот момент должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Галымжана Пирматова. Он сообщил, что ему неизвестно о заниженных ценах для иностранцев, так как он не участвовал в переговорах и формировании цен до заключения контрактов. После определения цен вопрос по заключению контрактов выносился перед правлением и советом директоров. В ходе досудебного расследования Пирматов сказал, что заседания правления носили формальный характер.

Суд пришел к выводу, что Батырбаев нарушил сроки контрактов. Из-за этого уран был реализован по более низкой цене. На видеозаписях заседаний правления и совета директоров скидки не обсуждались, Батырбаев лишь сообщал уже установленный размер дисконта. В письменных протоколах заседаний отсутствует согласие руководства на предоставление скидок до 5% от рыночной стоимости урана.

Суд установил, что подсудимый Батырбаев выполнял план, чтобы получить премию. Его признали виновным по ст. 361 ч. 4 п. 3 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия) УК РК и назначили 4,5 года лишения свободы с конфискацией 9 млн тенге. Суд внес представление президенту о лишении Батырбаева государственной награды "Ерең еңбегі үшін" и взыскал в пользу АО "Самрук-Казына" сумму материального ущерба в размере 20,1 млрд тенге.

Галымжан Пирматов покинул пост председателя правления "Казатомпрома" в августе 2021 года по собственному желанию.