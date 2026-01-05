#Казахстан в сравнении
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
События

Подполковник из Павлодара осужден и лишен звания за разглашение гостайны

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:42 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре суд вынес приговор бывшему начальнику исправительного учреждения № 45, признанному виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих государственную тайну, сообщает Zakon.kz.

Как установлено, экс-руководитель колонии за вознаграждение предоставлял привилегированные условия отбывания наказания отдельным осужденным.

Кроме того, благодаря активной позиции государственного обвинителя доказано, что во время исполнения служебных обязанностей он разгласил служебную информацию.

По совокупности преступлений суд назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать государственные должности и лишением специального звания подполковника.

Приговор еще не вступил в законную силу.

30 декабря 2025 года мы рассказывали, что в Астане осудили женщину, напавшую на бортпроводников в самолете Астана – Новосибирск. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
