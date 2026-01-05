Подполковник из Павлодара осужден и лишен звания за разглашение гостайны

В Павлодаре суд вынес приговор бывшему начальнику исправительного учреждения № 45, признанному виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих государственную тайну, сообщает Zakon.kz.

Как установлено, экс-руководитель колонии за вознаграждение предоставлял привилегированные условия отбывания наказания отдельным осужденным.

Кроме того, благодаря активной позиции государственного обвинителя доказано, что во время исполнения служебных обязанностей он разгласил служебную информацию.

По совокупности преступлений суд назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать государственные должности и лишением специального звания подполковника.

Приговор еще не вступил в законную силу.

