Беркутов выпустили на волю в области Жетысу

26 мая на территории области Жетысу в дикую природу выпустили четыре особи беркута, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, птицы были выращены в питомнике хищных птиц "Сункар".

Фото: пресс-служба МЭПР

Мероприятие прошло в рамках усилий по сохранению биологического разнообразия и восстановлению численности хищных птиц в дикой природе.

"Птицы были подготовлены к самостоятельной жизни специалистами питомника и теперь смогут занять свое место в экосистеме региона", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Ранее сотрудники Департамента полиции области Абай дали возможность местным детям поиграть со служебной овчаркой.