Беркутов выпустили на волю в области Жетысу
Фото: пресс-служба МЭПР РК
26 мая на территории области Жетысу в дикую природу выпустили четыре особи беркута, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, птицы были выращены в питомнике хищных птиц "Сункар".
Фото: пресс-служба МЭПР
Мероприятие прошло в рамках усилий по сохранению биологического разнообразия и восстановлению численности хищных птиц в дикой природе.
"Птицы были подготовлены к самостоятельной жизни специалистами питомника и теперь смогут занять свое место в экосистеме региона", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЭПР РК
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