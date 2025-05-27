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Общество

Беркутов выпустили на волю в области Жетысу

Беркутов выпустили в природу в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 06:50 Фото: пресс-служба МЭПР РК
26 мая на территории области Жетысу в дикую природу выпустили четыре особи беркута, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, птицы были выращены в питомнике хищных птиц "Сункар".

Фото: пресс-служба МЭПР

Мероприятие прошло в рамках усилий по сохранению биологического разнообразия и восстановлению численности хищных птиц в дикой природе.

"Птицы были подготовлены к самостоятельной жизни специалистами питомника и теперь смогут занять свое место в экосистеме региона", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Ранее сотрудники Департамента полиции области Абай дали возможность местным детям поиграть со служебной овчаркой.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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