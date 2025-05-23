Веселый праздник детворе устроили полицейские области Абай

23 мая сотрудники Департамента полиции области Абай организовали праздник для детей, сообщает Zakon.kz.

Мальчишки и девчонки с радостью участвовали в подвижных играх, соревновались и смеялись вместе с полицейскими, передает пресс-служба регионального Департамента полиции.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Особый восторг вызвали прогулки на служебных лошадях, где каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим наездником.

"Сотрудники специальных подразделений продемонстрировали элементы задержания условных нарушителей, показав, как действует полиция в экстренных ситуациях", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

В этот же день председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев обратился к казахстанским детям и их родителям.