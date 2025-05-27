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События

Жители области Жетысу ощутили подземные толчки силой 2 балла

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 20:13 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Землетрясение 27 мая зарегистрировано в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"27 мая 2025 года в 19:51 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился на территории Казахстана, в области Жетысу", – говорится в сообщении.

Согласно расчетам, интенсивность ощутимости в районе сейсмостанции Капал-Арасан составила два балла.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что утром 27 мая 2025 года в 323 км от Алматы произошло землетрясение

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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