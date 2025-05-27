Жители области Жетысу ощутили подземные толчки силой 2 балла

Землетрясение 27 мая зарегистрировано в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"27 мая 2025 года в 19:51 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился на территории Казахстана, в области Жетысу", – говорится в сообщении.

Согласно расчетам, интенсивность ощутимости в районе сейсмостанции Капал-Арасан составила два балла.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что утром 27 мая 2025 года в 323 км от Алматы произошло землетрясение.

