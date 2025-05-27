Жители области Жетысу ощутили подземные толчки силой 2 балла
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Землетрясение 27 мая зарегистрировано в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
"27 мая 2025 года в 19:51 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился на территории Казахстана, в области Жетысу", – говорится в сообщении.
Согласно расчетам, интенсивность ощутимости в районе сейсмостанции Капал-Арасан составила два балла.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что утром 27 мая 2025 года в 323 км от Алматы произошло землетрясение.
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