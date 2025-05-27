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Общество

"Самрук-Энерго" почти вдвое увеличит финансирование ремонтной кампании к предстоящему отопительному сезону

Отопительный сезон, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 15:39 Фото: АО "Самрук-Энерго"
Председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов выступил на заседании Правительства с докладом о результатах прошедшего отопительного периода и подготовке к следующему отопительному сезону.

Он сообщил, что электростанции АО "Самрук-Энерго" успешно прошли осенне-зимний период 2024–2025 годов, обеспечив стабильное и надежное теплоснабжение в регионах своего присутствия. Температурный режим строго соответствовал графикам, установленным тепловыми сетями. В течение ОЗП на электростанциях компании был сформирован запас топлива, превышающий нормативные требования.

Самрук-Энерго проводит планомерную работу по модернизации и повышению эффективности основного и вспомогательного оборудования. Так, к примеру, за прошлый отопительный сезон на Экибастузской ТЭЦ удалось снизить расход мазута в 3,5 раза.

"Самрук-Энерго получил в доверительное управление Экибастузскую ТЭЦ в июне 2024 года, но несмотря на сжатые сроки мы успели организовать необходимую ремонтную компанию станции, что позволило обеспечить подготовку и безаварийно, без отклонений от температурных графиков пройти отопительный период в г. Экибастуз", — отметил глава АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

По его словам, энергетический холдинг стабильно увеличивает объемы ремонтов и инвестиций в модернизацию энергообъектов. Так, в 2025 году планируется почти вдвое увеличить финансирование ремонтной кампании по сравнению с предыдущим годом. Это стало возможным благодаря проводимой работе по достижению справедливого уровня тарифов при поддержке Правительства Республики Казахстан.

"Мы уже сейчас видим позитивные сдвиги – отмечается тенденция к повышению коэффициента технической готовности (на 0,7%), снижению технологических нарушений (на 12%) и снижению износа оборудования (на 3%), что также свидетельствует о качественном проведении ремонтов", — сказал Кайрат Максутов.

На предприятиях "Самрук-Энерго" уже полным ходом идут ремонтные работы по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. В рамках кампании запланировано проведение 114 ремонтов на 105 единицах оборудования, включая энергоблоки, котлоагрегаты, водогрейные котлы, турбо- и гидроагрегаты. Кроме того, в 2025 году предусмотрены ремонты более 2 тыс. км кабельных и воздушных линий, восстановление свыше 200 подстанций (35–220 кВ), а также ремонт трансформаторов и распределительных пунктов.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Таким образом, своевременная и эффективно реализуемая ремонтная кампания энергопроизводящих предприятий АО "Самрук-Энерго" позволит обеспечить качественную подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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Айсулу Омарова
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