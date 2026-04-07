Экономика и бизнес

Когда завершится строительство трех новых ТЭЦ, рассказали в "Самрук-Энерго"

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 15:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов на заседании правительства 7 апреля 2026 года рассказал о ходе строительства новых трех ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Максутов отметил, что в настоящее время АО "Самрук-Энерго" реализует четыре проекта по строительству тепловых угольных станций:

  • расширение и реконструкций Экибастузской ГРЭС-2 со строительством энергоблоков №3 и №4;
  • строительство ТЭЦ в Кокшетау;
  • строительство ТЭЦ в Семее;
  • строительство ТЭЦ в Усть-Каменогорске.
"На ГРЭС-2 реализуется проект строительства энергоблоков №3 и №4 мощностью по 550 МВт каждый. В мае 2025 года заключен EPC-контракт с казахстанским консорциумом, утвержден соответствующий график работ. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации по обоим энергоблокам. По третьему энергоблоку в настоящее время ведутся строительные работы. Завершены мероприятия по проведению инженерных коммуникаций, строительству складов приема оборудования, ангаров и таможенного пункта. А также введен в эксплуатацию бетонный узел для фундаментных работ по главному корпусу", – сказал глава "Самрук-Энерго".

В 2026 году планируется завершить возведение каркаса оборудования в машинном зале, монтаж кровли и заливку фундамента, а также строительство и фундамент котла.

"Ввод энергоблока №4 запланирован на сентябрь 2030 года. Ввод энергоблоков №3 и №4 позволит не только покрыть дефицит мощности, но и дает возможность развитию новых актуальных и приоритетных отраслей, таких как центры обработки данных", – добавил спикер.

По его данным, в рамках проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау ведутся проектные и строительные работы, подведены все необходимые коммуникации, построены подъездные пути.

"Также разрабатывается проектно-сметная документация по самой ТЭЦ и инфраструктурным объектам. В текущем году планируется начать строительство административного здания. Ведется работа по увеличению тепловой мощности с 520 до 820 гигокалорий.  В соответствующие контракты с подрядчиком внесены изменения. До конца апреля ожидается подписание дополнительного соглашения с Министерством энергетики. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на I квартал 2029 года", – подчеркнул Максутов.

По проектам строительства ТЭЦ в городах Семее и Усть-Каменогорске 30 января 2026 года заключены EPC-контракты с казахстанско-сингапурским консорциумом.

"По обоим проектам запланированы следующие мероприятия – в мае 2026 года подрядчик начнет размещение заказов на заводах для изготовления основного оборудования. В текущем месяце будут проведены инженерно-геологические и топографические изыскания, а также начаты работы по подготовке площадки и инфраструктуры. Поставка основного оборудования начнется с III квартала 2027 года. Ввод станций в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2029 года. Отдельно отмечу, что на всех трех ТЭЦ будут применяться технологии ИИ и "чистого" угля", – резюмировал глава "Самрук-Энерго".

7 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о планах по развитию углеперерабатывающей промышленности.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
