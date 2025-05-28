Полномочия АФМ хотят усилить в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 28 мая 2025 года одобрили в первом чтении поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов отметил, что документ разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.

"Финансовые преступления покушаются на основы экономической стабильности. Профессиональные отмыватели используют все более изощренные схемы для легализации своих преступных доходов, что усложняет работу. Это требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам", – заявил он.

Предлагаемыми изменениями в законодательство, по его словам, в первую очередь усиливаются полномочия органов по финансовому мониторингу.

В частности, законопроектом на Агентство возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

"Это позволит нам более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования", – уверен Елемесов.

Проектом закона предлагается операторов сотовой связи и "Правительство для граждан" включить в Перечень субъектов финансового мониторинга.

Таким образом, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" – по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов.

"Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций", – подчеркнул зампред АФМ.

Предлагается также установить обязательные требования для субъектов финансового мониторинга по направлению сообщений о подозрительной деятельности.

"Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент возможно использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом. Признаки подозрительной деятельности будут утверждаться АФМ. Например, частые переводы сумм денег между счетами, не подпадающих под пороговые значения, при этом не указан источник происхождения этих средств. Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга", – мотивировал спикер.

Проектом закона также предлагается систему оценки рисков разделить на два уровня – национальную оценку, которую будет проводить Агентство по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, возлагаемую на госорганы раз в три года.

Еще одна новелла – пересмотр порогов по отдельным операциям с деньгами и (или) иным имуществом. Так, порог операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей предлагается снизить с 45 млн тенге до 1 млн тенге. Также будут подлежать финансовому мониторингу операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге.

27 мая депутат Мурат Ергешбаев рассказал, какие операции могут расцениваться как "подозрительная деятельность".