Законопроект по декриминализации экономических правонарушений одобрил Мажилис

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 мая одобрил в первом чтении проект Закона о декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил законопроект депутат Мажилиса, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Абзал Куспан Он отметил, что документ подготовлен по инициативе группы депутатов Мажилиса Сената, во исполнение послания главы государства.

Предложенным законопроектом декриминализируются четыре статьи Уголовного кодекса, а также вносятся изменения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса. В частности:

Полной декриминализации подлежат две статьи:

статья 219 УК (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита);

статья 241 УК (нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) переносится в часть 6 статьи 239 КоАП. Которая на сегодня предусматривает привлечение к административной ответственности лишь юридических лиц. Поправками вводится норма и для физического лица.

Две статьи о частичной декриминализации:

Статья 234 УК (Экономическая контрабанда) переведена в статью 551 УК.

Статья 236 УК (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).

"В статье 551 КоАП предлагается поднять порог уголовной ответственности, избавив от криминального характера, квалифицирующие признаки правонарушений в крупных размерах. То есть стартовый порог уголовной ответственности повышается до очень большой суммы. Согласно статье 234 УК, предел увеличен с 10 000 до 20 000 МРП, а по статье 236 УК – с 5 000 до 10 000 МРП", – дополнил он.

Кроме того, со слов Абзала Куспана, в рамках введения справедливого механизма уголовного преследования за налоговые преступления рекомендуется дополнить часть 1 статьи 179 УПК пунктом 3:

без соответствующего акта или без заключения при наличии достаточных данных, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения;

при обжаловании актов в вышестоящий орган или в суд;

при полной добровольной уплате исчисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда расчеты производились по сделкам без фактического выполнения работ, без оказания услуг, без погрузки и отгрузки товаров, без подачи декларации).

Он подчеркнул, что в связи с декриминализацией статей 219, 241, 134 и 236 УК, статья 3 УК, статьи 32 и 187 УПК и статьи 720, 722 и 804 Уголовно-процессуального кодекса приведены в соответствие.

"Законопроект направлен на защиту прав граждан и бизнес-сообщества в уголовном судопроизводстве с учетом практического применения, требований международных стандартов, рекомендаций ФАТФ, а также статистических данных о зарегистрированных уголовных делах и делах, направленных в суд. Сегодня все постоянные комиссии Мажилиса дали положительные заключения по предложенному закону", – резюмировал депутат.

Депутаты Мажилиса также на пленарном заседании приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с сопутствующими поправками в Кодекс об административных нарушениях, а также Кодекс о налогах и других обязательных платежах.