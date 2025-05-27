Лазеек для отмывания преступных доходов станет меньше в Казахстане

В Казахстане хотят снизить риски легализации доходов, полученных преступным путем. Очередной пакет поправок депутаты Мажилиса рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании палаты 28 мая 2025 года. О новеллах документа Zakon.kz в эксклюзивном интервью рассказал депутат Мурат Ергешбаев.

– Мурат Нальхожаевич, это не первые поправки по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые принимают у нас в стране. Расскажите, в чем суть данных нововведений? На что они направлены?

– Республика Казахстан является полноправным членом межправительственной комиссии по финансовому мониторингу. И у этой комиссии есть свои требования. Из 40 рекомендаций, которые они представили Республике Казахстан, 33 мы выполнили, внеся соответствующие поправки в законы страны. Осталось еще семь.

Отмечу, что в 2023 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) дала Казахстану оценку "Стандартный". Теперь, чтобы выйти из этой оценки, мы должны выполнить оставшиеся семь рекомендаций, а для этого нужно внести поправки в законодательные акты.

Правительство разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях приведения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Документом вносятся изменения в 6 кодексов Республики Казахстан и 14 законов. В целом поправки затрагивают все сферы деятельности, где находится финансовая структура.

Сейчас также идет рост фактов мошенничества: оно с каждым разом все более модернизируется, все более усовершенствуется. В связи с этим стал вопрос пересмотра норм законов и в этой части привести их в соответствие с нынешними угрозами.

Идет бурное обсуждение в рабочих группах: государственные, финансовые органы высказывают свои мнения. Они где-то соглашаются, где-то нет. Но мы думаем, придем к единому мнению. Самое главное ведь для всех нас – снизить оборот теневой экономики, чтобы эти средства, добытые преступным путем, не были легализованы и чтобы не были направлены на финансирование, например, терроризма или на покупку оружия.

Предлагаемые поправки совершенствуют системную работу государства по борьбе с коррупцией. Преступникам сложнее будет воспользоваться полученными незаконным путем благами. Это еще один конкретный шаг в реализацию принципа Главы государства "Закон и Порядок".

– Можете назвать основные новеллы проекта закона?

– В рамках законопроекта предлагается в первую очередь введение новых субъектов финансового мониторинга. В их числе организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Также депутаты предложили добавить в этот перечень Фонд социального медицинского страхования, чтобы исключить риски хищений. Если норму примут, то их будут мониторить.

Проектом закона также предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при проведении процедур надлежащей проверки клиентов (их представителей) и их бенефициарных собственников.

Одной из существенных новелл является введение обязанности госорганам по проведению секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма раз в три года.

Тогда как сейчас у нас ведется только национальная оценка. Ею занимается уполномоченный орган – Агентство по финансовому мониторингу. Теперь ввели такое понятие, как секторальная оценка, то есть госорганы, которые занимаются финансовыми операциями, должны будут делать секторальную, внутреннюю оценку, определять, где-то, может быть, есть хищения, где-то, может быть, есть какой-то мотив, может быть, какое-то предположение. Но это будет распространятся только на подозрительные операции.

– А что значит "подозрительная деятельность" – что под ней подразумевается? По каким критериям она будет определяться?

– Я могу вам на этот вопрос ответить таким наглядным примером: установили порог в 5 млн тенге, а переводят условно 4,9 млн один раз, второй раз также 4,9 млн тенге. Это подозрительная деятельность? Подозрительная. Почему он не доходит до 5 млн? Почему не сверх 5 млн? Он же может смело переводить 6, 10, 20, 30 млн, даже 100 млн. Ты только докажи, что это "чистые" деньги, что все получено легально и легально ушло. Вот товар, который купил на эти деньги. Он может и по миллиону переводить каждый день, каждый час переводить. Это также будет подозрительной деятельностью.

– То есть периодичность и размер переводов учитывается. Так?

– Да, периодичность, а также направленность. Например, на одни и те же счета переводят. Еще вариант: например, на счета 10 компаний отправляется по 4,5 млн и потом в следующий раз отправляют 10 другим компаниям. Что это значит? Это значит, те счета были фиктивными и они после перевода закрылись и ушли. Вместо них открыли другие. Учитывается и страна, куда отправляют часто.

Такие операции будут подлежать просто проверке, мониторингу. И дальше будет вести работу АФМ. Я вам скажу: в день идут сотни миллионов переводов, но проверяют они около 2 млн счетов, таких подозрительных. При этом они смотрят, откуда поступило, куда направили – все это будет отслеживаться.

Что касается криптовалюты, скоро она может стать основным платежным средством. Скоро будут повсеместно открываться криптообменники. Поэтому здесь тоже надо усиление ставить.

Также должен быть обязательно мониторинг игорного бизнеса. Почему? Потому что человек может сказать: "Пришел, проиграл якобы или выиграл 100 тыс. долларов". Он берет эти 100 тыс., забирает наличными, и никто ничего не знает.

Некоммерческие организации почему предложили включить в перечень субъектов мониторинга? Потому что собирают под одни цели, например, на нужды малоимущим, а направить их могут совершенно на другие цели.

– В перечень субъектов, подлежащих финансовому мониторингу, также предлагается включить "Правительство для граждан" по сделкам с недвижимостью, а также Фонд медстрахования. С какой целью это делается?

– Покупка жилья – это первый способ для легализации противозаконных средств. Предлагаем установить порог: подвергать мониторингу жилье стоимостью более 50 млн тенге. Действительно, с недвижимостью очень много махинаций, поэтому здесь необходима норма по мониторингу. Есть случаи, когда дом продали за 50 млн, а рыночная его стоимость – 150 млн. Человек покупает за 50 млн и далее наличными отдает хозяину еще 100 млн, а потом, куда уходят эти деньги, никто не может определить. Поэтому введение данной нормы направлено на борьбу с теневой экономикой.

– Также снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге. Чем продиктована эта норма? Как часто из страны вывозились и вывозятся такие предметы?

– Уполномоченный орган предложил до 5 млн спустить, но предложение депутатов было снизить до 1 млн. На сегодняшний день рабочей группой это одобрено, но еще есть некоторые нюансы с инициаторами этой поправки. Но мотивация в том, чтобы минимизировать риски вывоза из страны предметов, которые имеют культурную ценность. Эксперты в сфере культуры говорят, что одни предметы могут официально иметь одну стоимость, но при этом историческую ценность иметь другую. Условно, домбра. Как предмет его могут оценить по одной цене. Но если она имеет историческое значение, то будет совершенно другая стоимость.

– Поправками впервые устанавливается порог для операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге. Как на деле будет работать эта норма?

– Да, вы правы, пороги для цифровых активов устанавливаются впервые. Участники рынка просили установить порог в 10 млн, но мы остановились на 5 млн. Такова в принципе мировая практика: в США – это 10 тыс. долларов, это почти наши 5 млн. В Канаде – это 8 тыс. долларов, это также примерно 4 млн при переводе на тенге. В Сингапуре порог в переводе на тенге составляет вообще 650 тыс. тенге. В арабских странах такого порога, например, вообще нет, и там любые движения идут на финансовый мониторинг. Поэтому для начала мы предлагаем ввести такой порог, а дальше, если у них обороты увеличатся и Агентство по финансовому мониторинга увидит, что там все прозрачно, мы можем этот порог пересмотреть в сторону увеличения.

– Еще одной важной, на мой взгляд, нормой являются предложения, направленные на усиление понятия "безупречная деловая репутация". Можно более подробно рассказать о данной норме?

– Да, мы усиливаем понятие "безупречная деловая репутация" в части установления требования, где кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не могут претендовать на должность руководящего работника финансового учреждения. Перед назначениями будут делать запросы, и если выявлены будут такие связи, то на такую должность его назначать не будут. Это касается не только банков, но и "Правительства для граждан", Фонда медстрахования.

22 мая 2025 года заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов сообщил, что за нелицензионные операции с криптовалютой будет предусмотрена уголовная и административная ответственность.