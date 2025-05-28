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Общество

Что должен знать педагог об отпуске в Казахстане: сроки, доплаты, совместительство

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:49 Фото: freepik
В Казахстане завершился учебный год. В пресс-службе Министерства просвещения в преддверии нового сезона отпусков обратились с важной информацией к педагогам, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению, одной из самых важных социальных гарантий для педагогов является установление продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

Он составляет 56 календарных дней для всех педагогов.

Также отмечено, что педагогам предоставляются два вида оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков: основной и дополнительный.

Стоит уточнить, что дополнительные отпуска предусмотрены для педагогов, проживающих в зонах экологического бедствия и на территориях радиационного риска:

"Их длительность варьируется: в зоне экологического бедствия – от 7 до 12 дней, на территориях радиационного риска – от 5 до 14 дней. Праздничные дни, выпавшие на время отпуска, не входят в отпуск. При предоставлении отпуска учитывается фактически проработанное время".

Руководитель Управления методологии оплаты труда Департамента бюджетного планирования Гульайм Токпанова уточнила, что при предоставлении отпуска один раз в календарном году выплачивается пособие для оздоровления в размере должностного оклада.

"Исчисление размера пособия на оздоровление педагогам производится, исходя из должностного оклада педагога с учетом их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска, без учета доплат и надбавок. Важно отметить, что работа на условиях неполного рабочего времени не влияет на продолжительность оплачиваемого отпуска – она сохраняется в полном объеме".Гульайм Токпанова

В дополнении сказано, что выполнение педагогом дополнительной работы либо обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы является совмещением должностей, за которую педагогу производится доплата.

В данном случае пособие для оздоровления педагогу выплачивается только по основной должности. Если педагог выполняет дополнительную работу по совместительству в свободное от основной работы время на условиях отдельного трудового договора, пособие для оздоровления должно выплачиваться как по основной работе, так и по совместительству отдельно.

"Организации образования несут персональную ответственность по предоставлению отпусков и выплате соответствующих пособий", – сказано в сообщении министерства за 28 мая 2025 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:49
Педагогам и учителям могут разработать правила использования GPT-чата

21 мая министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, когда в стране решится проблема трехсменных школ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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