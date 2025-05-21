Когда в Казахстане решится проблема трехсменных школ, рассказал Гани Бейсембаев
Фото: ortcom.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 21 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, когда в стране решится проблема трехсменных школ, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минпросвещения напомнил, что 3-4 года в городе Косшы в школе на 2000 мест учились 5000 человек. Новые школы в Косшы в два раза сократили дефицит мест. Если раньше в одном классе было до 40 школьников, то теперь снова вернулись к классам по 20-25 учеников.
"За последние три года стало на 100 школ с трехсменным обучением и 32 аварийные школы меньше, и когда завершится полностью строительство, мы ожидаем, что в стране полностью решится вопрос трехсменных школ", – сказал Гани Бейсембаев.
За время реализации проекта "Комфортная школа" уже построено свыше 100 новых школ по всей стране, что заметно улучшило условия обучения для тысяч детей. В столице, например, открыто 9 новых школ, и это позволило частично решить проблему трехсменного обучения.
"В Акмолинской области за годы независимости впервые построена новая современная школа, в селе Кошмамбет Алматинской области введена в строй современная школа на 1200 мест с самым передовым оснащением – такие объекты стали витринами нового стандарта качества образования. Каждый из этих примеров демонстрирует реальную пользу проекта: дети учатся в просторных, светлых классах, оснащенных современной техникой, а родители и учителя отмечают позитивные изменения", – подчеркнул Гани Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что на сегодня успешно завершено строительство 105 объектов, еще 112 школ будут сданы до конца 2025 года.
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