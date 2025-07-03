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Общество

К учителям по поводу платной олимпиады "Педстарт" обратилось Минпросвещения

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 11:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, распространила важную информацию для педагогов страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметила официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы, в последнее время в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о проведении олимпиады "Педстарт" на платной основе.

"Сообщаем, что Министерство просвещения РК не имеет никакого отношения к организации и проведению указанной олимпиады. Данная информация является недостоверной, а действия лиц, распространяющих подобные сообщения и использующих фирменный бланк министерства, являются неправомерными", – написала она в Facebook в четверг.

Фото: Facebook/mereke.amangeldykyzy

Официальный представитель Минпросвещения РК призвала "руководителей организаций образования и педагогические коллективы провести разъяснительную работу среди сотрудников и предупредить о недопустимости участия в сомнительных и платных олимпиадах или конкурсах, не рекомендованных министерством".

"Все олимпиады и конкурсы, рекомендованные к проведению Министерством просвещения РК, утверждены приказом №514 и исключительно они учитываются при аттестации педагогов".Мереке Амангелдыкызы

Она попросила педагогов сохранять бдительность.

"В случае возникновения подобных фактов незамедлительно обращаться в территориальные органы образования или в комитет по обеспечению качества в сфере образования", – заключила Мереке Амангелдыкызы.

С подобным обращением к учителям Минпросвещения Казахстана выступало в декабре 2024 года. Тогда речь шла "платных курсах" повышения квалификации.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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