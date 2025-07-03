К учителям по поводу платной олимпиады "Педстарт" обратилось Минпросвещения

Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, распространила важную информацию для педагогов страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметила официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы, в последнее время в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о проведении олимпиады "Педстарт" на платной основе.

"Сообщаем, что Министерство просвещения РК не имеет никакого отношения к организации и проведению указанной олимпиады. Данная информация является недостоверной, а действия лиц, распространяющих подобные сообщения и использующих фирменный бланк министерства, являются неправомерными", – написала она в Facebook в четверг.

Фото: Facebook/mereke.amangeldykyzy

Официальный представитель Минпросвещения РК призвала "руководителей организаций образования и педагогические коллективы провести разъяснительную работу среди сотрудников и предупредить о недопустимости участия в сомнительных и платных олимпиадах или конкурсах, не рекомендованных министерством".

"Все олимпиады и конкурсы, рекомендованные к проведению Министерством просвещения РК, утверждены приказом №514 и исключительно они учитываются при аттестации педагогов". Мереке Амангелдыкызы

Она попросила педагогов сохранять бдительность.

"В случае возникновения подобных фактов незамедлительно обращаться в территориальные органы образования или в комитет по обеспечению качества в сфере образования", – заключила Мереке Амангелдыкызы.

С подобным обращением к учителям Минпросвещения Казахстана выступало в декабре 2024 года. Тогда речь шла "платных курсах" повышения квалификации.