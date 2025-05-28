В Астане прошел исторический съезд Казахстанской федерации шахмат: страна вступает в борьбу за топ-10 в элите

В Астане 28 мая 2025 года прошел съезд Казахстанской федерации шахмат (КФШ), где свыше 50 делегатов из всех регионов страны обсудили итоги работы за прошлый год и обозначили главные векторы развития на будущее, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов напомнил, что в 2023 году началась масштабная трансформация организации. КФШ заручилась политической поддержкой руководства Казахстана. По многим параметрам за последние два года она проделала путь, на который у других уходят десятки лет, а то и больше.

"Сегодня можно уверенно говорить, что Казахстанская федерация шахмат – одна из самых титулованных, узнаваемых и самодостаточных в Казахстане. По итогам 2024 года шахматы на шестом месте по популярности среди всех видов спорта, а в прошлом году наши спортсмены завоевали 160 наград и медалей", – подчеркнул глава КФШ.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Он отметил, что работа федерации выходит за пределы спортивной повестки и становится частью национальной стратегии развития. КФШ переросла рамки общественной организации и стала полноценным институтом, формирующим будущих лидеров, новаторов и предпринимателей. Организация не только оказывает влияние на систему образования, но и способствует развитию критического мышления в школах, помогает талантам в отдаленных регионах раскрыть свой потенциал.

"Наша цель – построить устойчивую и цельную экосистему шахмат в Казахстане. Экосистему, в которой каждому ребенку, вне зависимости от места проживания или социального статуса, будет доступно качественное шахматное образование. Где каждый тренер будет иметь возможность профессионального роста, а каждая школа – стандарты и ресурсы, необходимые для развития учеников", – заявил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

В Казахстане, в самой крупной экономике в Центральной Азии, скрыто огромное количество талантливой молодежи. И главная цель – конкурировать не только в топ-100 лучших шахматистов мира, но и ворваться в топ-10, в элиту шахмат.

Олимпийское серебро и 160 медалей

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Нурлан Есембаев сообщил, что поддержка шахмат является важным направлением государственной политики. С каждым годом увеличивается количество турниров, расширяется и география мероприятий. 160 медалей на различных соревнованиях в 2024 году – повод для национальной гордости. Однако для устойчивого развития шахмат важно не только наращивать количественные показатели, но и обеспечивать системную, согласованную работу профильных ведомств, федерации, региональных структур, частных шахматных школ, тренеров и спортсменов.

"Сегодняшний съезд – это важный шаг в этом направлении. Он позволит подвести итоги реализованной работы, обсудить ход комплексного плана развития шахмат и, главное, выработать единый подход к дальнейшему развитию. Я уверен, что принятые здесь решения, предложения и инициативы станут прочной основой для новых достижений. Министерство со своей стороны готово оказать необходимую поддержку, содействие для реализации выработанных идей и планов", – сказал Нурлан Есембаев.

Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова презентовала отчет о проделанной работе за 2023-2024 годы. После избрания на пост президентом КФШ Тимура Турлова в 2023 году федерация приобрела мощный импульс для рывка вперед. Крупный бизнес выстраивает системную поддержку шахматного направления. Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития шахмат до 2027 года. Это единственный в своем роде стратегический документ.

"Если сравнивать со всеми видами спорта, то шахматы – это уникальный вид спорта. У нас есть свой стратегический документ на уровне правительства. И мы очень рады, что начиная с 2023 года мы работаем по комплексному плану развития. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев активно поддерживает развитие шахмат в стране", – сообщила Гульмира Даулетова.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Новые имена на шахматном Олимпе

Женская сборная Казахстана поднялась на пьедестал 45-й Всемирной шахматной Олимпиады в Будапеште, за этим стояли не только напряженные партии, но и годы труда. Состав, где играли Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Амина Кайрбекова под руководством Павла Коцура, стал историческим. За два тура до окончания соревнований казахстанки находились на первом месте, но и второе место в итоге – серьезное достижение. Конкуренция за места в женской сборной усиливается, и только Бибисара Асаубаева гарантировала своей уверенной игрой положение лидера.

Параллельно с командными успехами на Олимпиаде Казахстан достиг рекорда по количеству международных медалей – 160 наград на официальных турнирах, включая 55 золотых, 54 серебряных и 51 бронзовую. Казыбек Ногербек стал чемпионом мира среди юниоров до 20 лет. На юношеских чемпионатах мира от 8 до 20 лет Казахстан завоевал 24 медали, из них 8 – в классике.

Молодые звезды, такие как Алиша Бисалиева (8 лет), Аланна Бериккызы (10), Марк Смирнов (12), Елназ Калиахмет (14), Даниял Сапенов (16) и другие, не только выиграли мировые первенства, но и подарили тысячам сверстников новую мощную волну мотивации для погружения в интеллектуальный вид спорта.

Не менее успешна и мужская сборная по шахматам Казахстана. Эдгар Мамедов станет гроссмейстером в 14 лет. Это новый рекорд в шахматной истории страны.

"Безусловно, сегодня новая звезда – это Эдгар Мамедов, на днях он стал самым молодым международным гроссмейстером в истории Казахстана, побив мой рекорд, чему я очень рад. Потому что эти рекорды настолько старые, что уже потеряли актуальность. Очень хочется, чтобы наше новое поколение побило все рекорды, в том числе и мировые. У нас есть еще целый ряд очень талантливых молодых спортсменов, младше 20 лет", – считает первый вице-президент КФШ Дармен Садвакасов.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Для профессионального роста шахматистов привлекаются лучшие тренеры. Главные тренеры Казахстана Павел Коцур, Ануар Исмагамбетов, Евгений Владимиров создали творческую атмосферу. Учебно-тренировочные сборы проходят с такими мэтрами, как Владислав Ткачев и Александр Моисеенко. Они активно участвуют в подготовке сборной. Тренер Борис Грачев один из самых востребованных специалистов в детской сборной Казахстана и гроссмейстер с рейтингом выше 2700. Шахматисты Борис Гельфанд и Петр Свидлер тоже вовлечены в повышение квалификации казахстанских игроков.

Кроме того, запущена программа спонсорской поддержки талантов для 45 шахматистов. Гранты позволяют фокусировать ресурсы на ключевых моментах. Беспрецедентная поддержка профессиональных шахмат уже дала хорошие плоды. В 2024 году FIDE присвоила казахстанцам новые высшие титулы в шахматах.

Гроссмейстеры среди мужчин (GM): Рамазан Жалмаханов (2002 г. р.);

Казыбек Ногербек (2004). Гроссмейстеры среди женщин (WGM): Лия Курмангалиева (2005);

Алуа Нурман (2007);

Ксения Балабаева (2005). Международные арбитры (IA): Бауыржан Хамзин;

Иван Мезенцев;

Ульяна Захарова.

Ожидается еще плюс один гроссмейстер в Казахстане младше 20 лет. Это Алдияр Ансат, занявший первое место в зональном чемпионате Азии. 16-летний шахматист вплотную подобрался к гроссмейстерскому рейтингу 2500.

"Наша команда является лучшей в мире, это подтверждается результатами. В этом году прошел чемпионат мира в Греции на острове Родос, наша команда заняла первое общекомандное место. До этого прошел чемпионат мира в Сербии, а также в этом году чемпионат мира среди школьников, где наша команда заняла первое общекомандное место", – поделился информацией Дармен Садвакасов.

Образование на клетчатой доске

Согласно стратегическому плану развития до 2027 года, обучением шахматами в начальных классах планируется охватить 20% учеников. В пилотном проекте участвовали 42 школы, или тысяча детей. В 2024-2025 году охват увеличили до 550 школ, или свыше 20 тыс. детей. В сентябре этого года в плане 700 школ, а при оптимистичных оценках – и все 1000. Порядка 60 тыс. детей освоят тонкости великой игры. Также 797 педагогов прошли специальное обучение, включая 200 – через АО "Өрлеу" и 597 – через платформу KazChess. В сентябре в Будапеште, на Конгрессе FIDE, казахстанская модель шахматного образования была признана одной из лучших в мире.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

В Казахстане при поддержке правительства создается новая профессия – учитель шахмат. На сегодня разработана дополнительная образовательная программа подготовки таких педагогов. Казахский национальный женский педагогический университет, Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова, Павлодарский педагогический университет, Университет Шакарима и Северо-Казахстанский государственный университет начнут обучение студентов вторых и третьих курсов в сентябре. Учителя начальных классов параллельно будут получать второй диплом. Программу планируется распространить на все 46 педагогических вузов Казахстана.

В Кокшетау появился Дом шахмат – полноценный центр с учебными и жилыми помещениями, рассчитанный на круглогодичную работу. В Астане и Шымкенте уже готовятся площадки под строительство аналогичных центров.

Сотрудничество в рамках Freedom Asian Chess Initiatives расширилось: Казахстан поддерживает шахматные федерации в восьми странах Азии, включая Оман, Непал, Камбоджу, Иорданию, Бутан, Шри-Ланку и Пакистан. Тренеры, методики, оснащение шахматных классов – все это стало экспортным продуктом Казахстана.

В 2023 году бюджет КФШ составил 3,5 млрд тенге. Большая часть расходов – около 1 млрд тенге – это затраты на организацию турниров. Спонсорскую помощь на 377 млн тенге получили перспективные шахматисты. В 2024 году бюджет федерации вырос до 5,5 млрд тенге, а гранты спонсоров – до 443 млн тенге.

Частные школы по шахматам играют важнейшую роль в обеспечении массовости и доступности знаний, однако сегодня отсутствуют единые стандарты преподавания и механизмы аккредитации. Запуск добровольной системы аккредитации шахматных школ в Астане стал первым шагом к решению этой задачи, направленной не на ограничение, а на поддержку частного сектора.

Еще одним приоритетом становится развитие филиальной сети КФШ. Филиалы во всех регионах важно превратить в центры активной шахматной жизни. Оплата труда исполнительных директоров, внедрение KPI и системы рейтингов филиалов помогут стимулировать здоровую конкуренцию и более справедливое распределение ресурсов. Однако самой важной задачей остается разработка единой стратегии развития шахмат в Казахстане на долгосрочную перспективу. Это вопрос, к которому КФШ еще вернется, чтобы сформулировать более четкое видение будущего казахстанских шахмат.