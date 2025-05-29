Номинации в шахматном "Оскаре" раздали в Астане
KazChess Awards – молодая премия. Впервые прошла в 2023 году. Тогда было всего 9 номинаций. В 2024 году лауреатов выбирали в 12 номинациях. В этом году лучших определяли голосованием по 13 категориям.
Глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов отметил, что KazChess Awards – это не только награда, но и знак уважения к труду, к стремлению развивать шахматы. Это мощный ориентир для завтрашних чемпионов.
"Мы хотим, чтобы каждый юный шахматист в Казахстане видел, что упорство, честная игра и стремление к совершенству обязательно будут замечены. Эта премия дает сигнал: ваше старание не напрасно", – сказал Тимур Турлов.
Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат
Он добавил, что 28 мая состоялся очередной съезд Казахстанской федерации шахмат. На мероприятии обсуждены результаты работы за два года, принят ряд важных решений и подтверждена цель – сделать Казахстан одной из ведущих шахматных держав мира.
"Могу вас заверить: у нас для этого есть все необходимое – команда, энергия, ресурсы и, главное, понимание, зачем мы это делаем", – подчеркнул Тимур Турлов.
В этом году КФШ вручает множество наград выдающимся спортсменам, судьям, тренерам и партнерам. Всего более 60 орденов и медалей.
"Кто-то может усомниться и сказать, что это снижает ценность наград, но мы живем в эпоху настоящего расцвета казахстанских шахмат. Можно сказать, в золотой век, когда каждый подвиг, каждое усилие достойны высшей награды и признания. Мы видим огромное количество по-настоящему выдающихся достижений", – заключил глава КФШ.
Тимур Турлов наградил двух новых гроссмейстеров в Казахстане. 14-летний Эдгар Мамедов, ставший самым юным гроссмейстером в стране, получил медаль "Үміт". Мамедов в дальнейшем планирует попасть в мировую сотню лучших шахматистов. В ближайшие месяцы Эдгар выступит в командном чемпионате мира в Лондоне в составе казахстанской взрослой команды по быстрым шахматам и блицу.
Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат
Бибисара Асаубаева, выполнившая гроссмейстерскую норму, награждена медалью "Дара". Она стала второй женщиной в Казахстане, завоевавшей высокое звание гроссмейстера. Девушка целенаправленно шла за высшим титулом. Бибисара занимается шахматами с 4 лет и ежедневно тренируется по 9-10 часов.
В 2025 году победители KazChess Awards определены в 13 номинациях:
- Лучший тренер – Павел Коцур;
- Лучший дебют на международной арене – Нурали Болашаков;
- Лучший филиал KazChess – Актюбинский областной филиал;
- Юниор года среди мальчиков – Марк Смирнов;
- Юниор года среди девочек – Аланна Бериккызы;
- Особенный спортсмен – Алимжан Аяпов;
- Лучшие ветераны (шахматисты старше 50 лет) – супруги Владислав Насыбуллин и Альфия Туребаева;
- Лучший арбитр – Серикбай Темирбаев;
- Шахматный амбассадор – Иван Червинский;
- Медиапартнер – газета "Деловой Казахстан";
- Лучшая команда – женская сборная Казахстана по шахматам;
- Лучший спортсмен среди мужчин – Казыбек Ногербек;
- Лучший спортсмен среди женщин – Бибисара Асаубаева.
Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера.