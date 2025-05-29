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Пресс-релизы

Номинации в шахматном "Оскаре" раздали в Астане

KazChess Awards, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 09:37 Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат
В Астане 28 мая 2025 года состоялась ежегодная церемония вручения премии KazChess Awards, где Казахстанская федерация шахмат (КФШ) в третий раз наградила лучших из лучших, сообщает Zakon.kz.

KazChess Awards – молодая премия. Впервые прошла в 2023 году. Тогда было всего 9 номинаций. В 2024 году лауреатов выбирали в 12 номинациях. В этом году лучших определяли голосованием по 13 категориям.

Глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов отметил, что KazChess Awards – это не только награда, но и знак уважения к труду, к стремлению развивать шахматы. Это мощный ориентир для завтрашних чемпионов.

"Мы хотим, чтобы каждый юный шахматист в Казахстане видел, что упорство, честная игра и стремление к совершенству обязательно будут замечены. Эта премия дает сигнал: ваше старание не напрасно", – сказал Тимур Турлов.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Он добавил, что 28 мая состоялся очередной съезд Казахстанской федерации шахмат. На мероприятии обсуждены результаты работы за два года, принят ряд важных решений и подтверждена цель – сделать Казахстан одной из ведущих шахматных держав мира.

"Могу вас заверить: у нас для этого есть все необходимое – команда, энергия, ресурсы и, главное, понимание, зачем мы это делаем", – подчеркнул Тимур Турлов.

В этом году КФШ вручает множество наград выдающимся спортсменам, судьям, тренерам и партнерам. Всего более 60 орденов и медалей.

"Кто-то может усомниться и сказать, что это снижает ценность наград, но мы живем в эпоху настоящего расцвета казахстанских шахмат. Можно сказать, в золотой век, когда каждый подвиг, каждое усилие достойны высшей награды и признания. Мы видим огромное количество по-настоящему выдающихся достижений", – заключил глава КФШ.

Тимур Турлов наградил двух новых гроссмейстеров в Казахстане. 14-летний Эдгар Мамедов, ставший самым юным гроссмейстером в стране, получил медаль "Үміт". Мамедов в дальнейшем планирует попасть в мировую сотню лучших шахматистов. В ближайшие месяцы Эдгар выступит в командном чемпионате мира в Лондоне в составе казахстанской взрослой команды по быстрым шахматам и блицу.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Бибисара Асаубаева, выполнившая гроссмейстерскую норму, награждена медалью "Дара". Она стала второй женщиной в Казахстане, завоевавшей высокое звание гроссмейстера. Девушка целенаправленно шла за высшим титулом. Бибисара занимается шахматами с 4 лет и ежедневно тренируется по 9-10 часов.

В 2025 году победители KazChess Awards определены в 13 номинациях:

  • Лучший тренер – Павел Коцур;
  • Лучший дебют на международной арене – Нурали Болашаков;
  • Лучший филиал KazChess – Актюбинский областной филиал;
  • Юниор года среди мальчиков – Марк Смирнов;
  • Юниор года среди девочек – Аланна Бериккызы;
  • Особенный спортсмен – Алимжан Аяпов;
  • Лучшие ветераны (шахматисты старше 50 лет) – супруги Владислав Насыбуллин и Альфия Туребаева;
  • Лучший арбитр – Серикбай Темирбаев;
  • Шахматный амбассадор – Иван Червинский;
  • Медиапартнер – газета "Деловой Казахстан";
  • Лучшая команда – женская сборная Казахстана по шахматам;
  • Лучший спортсмен среди мужчин – Казыбек Ногербек;
  • Лучший спортсмен среди женщин – Бибисара Асаубаева.

Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера.

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Бауыржан Муканов
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