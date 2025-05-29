В Мангистауской области жители трех сел полностью обеспечены питьевой водой

Сегодня, 29 мая в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района введен в эксплуатацию новый завод по опреснению морской воды мощностью 5000 кубометров в сутки.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, депутат Мажилиса РК Самат Мусабаев и жители района.

Новый производственный объект перерабатывает морскую воду и предлагает качественную питьевую воду, соответствующую санитарным требованиям. Этот завод полностью обеспечит питьевой водой жителей города Форт-Шевченко, сел Баутино и Аташ. В этих трех населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек, текущий суточный объем водопотребления составляет 3500 кубометров.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей района с открытием нового завода и остановился на проектах, реализуемых в регионе.

"В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению регионов чистой питьевой водой в области реализуется несколько крупных проектов. Дефицит воды – одна из самых насущных проблем для региона. В этом направлении разрабатываются и поэтапно реализуются системные планы. Результаты проводимой работы мы увидим в ближайшее время", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В ходе мероприятия ТОО "Толагай 2050", реализовавший социально значимый проект, подарил предприятию "Түпқараған аудандық су жүйесі" специальный автотранспорт.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Отметим, что в области реализуется ряд крупных проектов по кардинальному решению проблемы питьевой воды. В частности, до конца июня мощность опреснительного завода, реализуемого ТОО "СК-А-Строй", будет увеличена с 5000 до 8000 кубометров. С августа в город Актау дополнительно будет направлено 3000 кубометров питьевой воды в сутки, а за счет установки в селе Баянды жители Мунайлинского района смогут получать 4000 кубометров питьевой воды в сутки. Также в конце июня ожидается завершение строительства крупного опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки в местности "Токмак", расположенной в курортной зоне "Кендерли".