Общество

В селе Курык запущен новый опреснительный завод

Новый опреснительный завод, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 15:27 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
В селе Курык Каракиянского района 19 декабря был введен в эксплуатацию опреснительный завод производственной мощностью 10 тысяч кубометров воды в сутки.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, аксакалы и жители села.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Указанный объект реализован в рамках поручения главы государства по устранению дефицита воды и обеспечению сельских территорий качественной питьевой водой.

Проект был реализован ТОО "Алёка". На территории общей площадью 5 гектаров вода забирается из 50 скважин. На заводе установлены песочные фильтры для очистки воды, бетонные резервуары, а также две осмосные установки, каждая из которых способна производить по 5000 кубометров воды в сутки.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В рамках проекта село Курык будет обеспечиваться 4000 кубометрами питьевой воды в сутки, оставшийся объем воды будет направляться в сторону теплого пляжа, в город Актау и в село Батыр Мунайлинского района.

В ходе торжественного мероприятия Нурдаулет Килыбай отметил, что опреснительный завод внесет значительный вклад в развитие инженерной инфраструктуры региона и решение проблемы дефицита питьевой воды.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"Запуск опреснительного завода в селе Курык – это важный проект, направленный на обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Данный проект реализуется в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению региона питьевой водой. Этот объект позволит повысить качество жизни населения. В дальнейшем работа по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой будет последовательно продолжена", – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Айсулу Омарова
