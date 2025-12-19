В селе Курык запущен новый опреснительный завод
В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, аксакалы и жители села.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Указанный объект реализован в рамках поручения главы государства по устранению дефицита воды и обеспечению сельских территорий качественной питьевой водой.
Проект был реализован ТОО "Алёка". На территории общей площадью 5 гектаров вода забирается из 50 скважин. На заводе установлены песочные фильтры для очистки воды, бетонные резервуары, а также две осмосные установки, каждая из которых способна производить по 5000 кубометров воды в сутки.
В рамках проекта село Курык будет обеспечиваться 4000 кубометрами питьевой воды в сутки, оставшийся объем воды будет направляться в сторону теплого пляжа, в город Актау и в село Батыр Мунайлинского района.
В ходе торжественного мероприятия Нурдаулет Килыбай отметил, что опреснительный завод внесет значительный вклад в развитие инженерной инфраструктуры региона и решение проблемы дефицита питьевой воды.
"Запуск опреснительного завода в селе Курык – это важный проект, направленный на обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Данный проект реализуется в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению региона питьевой водой. Этот объект позволит повысить качество жизни населения. В дальнейшем работа по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой будет последовательно продолжена", – сказал аким области.
