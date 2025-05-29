Когда все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами

Председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов 29 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что в Казахстане особое внимание уделяется обеспечению безопасности пассажиров в пути следования, сообщает Zakon.kz.

По словам Тайжанова, на сегодня в вагонах "Тальго" установлено более 1 300 камер видеонаблюдения.

"Полагаем, что в течение двух лет мы обеспечим все поезда видеонаблюдением. Уже два частных перевозчика устанавливают видеокамеры", – сказал Жанибек Тайжанов.

Он добавил, что в стране увеличивается количество женских вагонов. С 1 июня запускается дополнительный женский вагон в составе поезда сообщением Уральск – Мангистау.

Таким образом, с введением нового вагона общее количество маршрутов с услугой "Женский вагон" будет увеличено до 12.

Ранее сообщалось, что 12 дополнительных летних железнодорожных маршрутов запустят в Казахстане, в том числе 9 до Алаколя.