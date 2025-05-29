12 дополнительных летних железнодорожных маршрутов, в том числе до Алаколя, запустят в Казахстане

Председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов 29 мая на пресс-конференции в СЦК сообщил, что будут запущены 12 дополнительных летних маршрутов, в том числе 9 до Алаколя и еще 3 маршрута из Астаны до Алматы, Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что эти меры позволят создать порядка 300 тыс. дополнительных мест в поездах на летний период. По мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться длина составов существующих поездов с помощью прицепки дополнительных вагонов.

"Благодаря данной мере мы рассчитываем, что в этот летний период дополнительно будет предоставлено порядка 1 млн мест", – сказал Жанибек Тайжанов.

Представитель Минтранспорта добавил, что уборка и мойка санитарных узлов будет обеспечиваться каждый час в дневное время и каждые 2 часа в ночное время, уборка же салона не менее 3-х раз в сутки.

"Министерство транспорта в течение летнего периода на ежемесячной основе будет проверять работу перевозчиков, как национального, так и частных", – заявил Жанибек Тайжанов.

С сегодняшнего дня по 7 июня будет запущен пассажирский поезд Сиань – Алматы, организованный в рамках года туризма Китая в Казахстане. Также запущены туристические поезда Jibek joly и Keruen Express по направлению Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Бухара.

"С ноября 2024 года данные поезда уже совершили 5 поездок. По мере поступления заявок туристических агентств данный поезд продолжит курсирование", – пояснил спикер.

На внутренних маршрутах с 1 марта на постоянной основе курсирует поезд сообщением Балхаш – Алматы. С января запущен скорый электропоезд по направлению Астана – Курорт Боровое, который сформирован из новых вагонов. Время в пути следования составляет 2,5 часа. Аналогичный новый электропоезд будет запущен с июня по маршруту Караганды – Астана. И дополнительный третий электропоезд начнет курсировать в сентябре по направлению Астана – Курорт Боровое.

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