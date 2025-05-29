#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Общество

12 дополнительных летних железнодорожных маршрутов, в том числе до Алаколя, запустят в Казахстане

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 15:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов 29 мая на пресс-конференции в СЦК сообщил, что будут запущены 12 дополнительных летних маршрутов, в том числе 9 до Алаколя и еще 3 маршрута из Астаны до Алматы, Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что эти меры позволят создать порядка 300 тыс. дополнительных мест в поездах на летний период. По мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться длина составов существующих поездов с помощью прицепки дополнительных вагонов.

"Благодаря данной мере мы рассчитываем, что в этот летний период дополнительно будет предоставлено порядка 1 млн мест", – сказал Жанибек Тайжанов.

Представитель Минтранспорта добавил, что уборка и мойка санитарных узлов будет обеспечиваться каждый час в дневное время и каждые 2 часа в ночное время, уборка же салона не менее 3-х раз в сутки.

"Министерство транспорта в течение летнего периода на ежемесячной основе будет проверять работу перевозчиков, как национального, так и частных", – заявил Жанибек Тайжанов.

С сегодняшнего дня по 7 июня будет запущен пассажирский поезд Сиань – Алматы, организованный в рамках года туризма Китая в Казахстане. Также запущены туристические поезда Jibek joly и Keruen Express по направлению Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Бухара.

"С ноября 2024 года данные поезда уже совершили 5 поездок. По мере поступления заявок туристических агентств данный поезд продолжит курсирование", – пояснил спикер.

На внутренних маршрутах с 1 марта на постоянной основе курсирует поезд сообщением Балхаш – Алматы. С января запущен скорый электропоезд по направлению Астана – Курорт Боровое, который сформирован из новых вагонов. Время в пути следования составляет 2,5 часа. Аналогичный новый электропоезд будет запущен с июня по маршруту Караганды – Астана. И дополнительный третий электропоезд начнет курсировать в сентябре по направлению Астана – Курорт Боровое.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 15:18
Безопасность на железнодорожном транспорте: изменения в правилах

5 мая казахстанцам напомнили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Врали и смеялись: потерпевшая сторона требует наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата
Общество
15:38, Сегодня
Врали и смеялись: потерпевшая сторона требует наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата
Когда все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами
Общество
15:33, Сегодня
Когда все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами
"Перейдите по ссылке, чтобы получить посылку": казахстанцам раскрыли, кто им отправляет это SMS
Общество
15:23, Сегодня
"Перейдите по ссылке, чтобы получить посылку": казахстанцам раскрыли, кто им отправляет это SMS
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: