#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Общество

Сколько абитуриентов сдали основное ЕНТ на казахском языке: промежуточные итоги

Сколько абитуриентов сдали основное ЕНТ на казахском языке: промежуточные итоги, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 15:14 Фото: gov.kz
В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 26 мая 2025 года, предоставили промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли более 52 тыс. раз. Из них:

  • 66% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
  • 33% – на русском языке,
  • 65 человек – на английском языке.
"По итогам первой недели 62% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 61. Максимальный результат – 140 баллов – продемонстрировал Абилхан Жанибек из Туркестанской области".Пресс-служба МНВО РК

Всего на участие в тестировании принято около 399 тыс. заявлений от 216 тыс. абитуриентов. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20%, cдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 17% – "Творческий экзамен". 11% сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия".

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 163 абитуриента с ООП.

В Миннауки отметили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 55 нарушений правил. 26 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов подставных лиц не выявлено.

После завершения ЕНТ-2025, как пояснили в ведомстве, будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 15:14
На школьницу из Туркестанской области обратили внимание 36 лучших университетов мира

В Казахстане основное ЕНТ стартовало 16 мая 2025 года. Позднее стало известно, что максимальные 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая
Общество
14:28, Сегодня
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая
Гибкий график работы: казахстанцам разъяснили важные нюансы
Общество
13:44, Сегодня
Гибкий график работы: казахстанцам разъяснили важные нюансы
Ерлан Карин: За шесть лет в 22 раза снизилось число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства
Общество
13:20, Сегодня
Ерлан Карин: За шесть лет в 22 раза снизилось число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: