Сколько абитуриентов сдали основное ЕНТ на казахском языке: промежуточные итоги

В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 26 мая 2025 года, предоставили промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли более 52 тыс. раз. Из них:

66% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,

33% – на русском языке,

65 человек – на английском языке.

"По итогам первой недели 62% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 61. Максимальный результат – 140 баллов – продемонстрировал Абилхан Жанибек из Туркестанской области". Пресс-служба МНВО РК

Всего на участие в тестировании принято около 399 тыс. заявлений от 216 тыс. абитуриентов. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20%, cдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 17% – "Творческий экзамен". 11% сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия".

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 163 абитуриента с ООП.

В Миннауки отметили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 55 нарушений правил. 26 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов подставных лиц не выявлено.

После завершения ЕНТ-2025, как пояснили в ведомстве, будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

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В Казахстане основное ЕНТ стартовало 16 мая 2025 года. Позднее стало известно, что максимальные 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области.