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События

Более 180 общественных и дворовых территорий благоустроят в Астане

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 20:06 Фото: акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о проводимых работах по благоустройству общественных и дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост аким опубликовал на своей странице в Instagram.

"Работаем над тем, чтобы в столице было больше мест для прогулок. В текущем году благоустроим еще более 180 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работы проводятся во всех районах города. При благоустройстве особое внимание уделяется озеленению. В этом году высадим еще свыше 1 млн зеленых насаждений (деревья, сеянцы, кустарники и др.)", – начал Касымбек.

Фото: акимат Астаны

Аким рассказал о каждом районе столицы. Начал с района Алматы:

"К примеру, в районе Алматы будут благоустроены: ул. Мунайтпасова (от пр. Тауелсиздик до пр. Жумабаева, пр. Жумабаева (от ул. Мунайтпасова до ул. Майлина); сквер на участке улицы Керегетас (ЖМ Железнодорожный), ул. Рыскулбекова (от пр. Абылай хана до пр. Кудайбердыулы); площадь перед Дворцом школьников им. Аль-Фараби, пр. Абылай хана, аллея "Күйшілер" (от ул. Куйшi Дина до ул. Майлина), сквер на участке пер. Келес (мкр. Юго-Восток) и др".

В районе Сарыарка на месте старых гаражей и пустыря по ул. Шынтас благоустроят общественное пространство.

"Здесь появится уютная зона отдыха и детские игровые площадки. Также начаты работы по благоустройству нового общественного пространства на пересечении ул. Гете и Алтынемел вместо снесенного аварийного дома".

Новые общественные пространства также появятся в районе Сарайшык:

"В квадрате улиц Байтурсынова – пр. Тауелсиздик – пр. Кошкарбаева и ЖК "Гранд Астана" (по улицам Нажимиденова – пр. Тауелсиздик), по ул. Жургенова, 27/1 и 28/1 будет обустроена аллея рабочих профессий и др".

В районе Байконыр на месте ветхих домов и старых торговых объектов, расположенных перед торговым центром "Тулпар", появится новое общественное пространство.

"Проект включает в себя создание пешеходных пространств, зоны отдыха для горожан, а также работы по озеленению и освещению. Работы будут реализованы поэтапно".

В районе Есиль и Нура также проводятся комплексные работы по благоустройству и озеленению.

"К примеру, вдоль ул. Хусейн бен Талал, Кекілбаева, Жошы хан, в районе ботсада, Линейного парка, ул. Г. Алиева, у театра "Астана Балет", на территории Экспо высажено более 6 тыс. деревьев. Озеленением также охватывается участок вдоль ул. Керей Жәнібек хандары (от ул. Бокейхана до пр. Аль-Фараби)". В районе Нура, к примеру, комплексным благоустройством будут охвачены сквер Бухарест, центральный парк и др. В жилом массиве Уркер будет обустроено два сквера. Один из них будет располагаться по ул. Сырым батыр, а другой станет частью спортивной инфраструктуры Уркер", – заключил Женис Касымбек.

Фото: акимат Астаны

В Астане 1 мая 2025 года состоится республиканский забег "Бірлік жүгірісі 2025". На время проведения мероприятия часть улиц будут закрывать.

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Айсулу Омарова
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