170 дворовых и общественных пространств благоустроили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о благоустроенных дворах и общественных пространствах, передает официальный сайт акимата столицы.

Касымбек подчеркнул: "Работаем над комплексным развитием столицы".

"Это и строительство социальных и инфраструктурных объектов, систем жизнеобеспечения, и развитие дорожной сети, привлечение инвестиций, благоустройство, озеленение города и т.д. Доложил главе государства о благоустройстве города. В текущем году в столице благоустроили 170 дворовых и общественных пространств, высадили более 1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, деревья и др.). В парке Ататюрк обновили набережную с применением каменного берега. Это позволило одновременно улучшить внешний вид, обеспечить защиту от размыва и сделать доступ к воде безопасным". Женис Касымбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также, по словам акима, продолжается реконструкция участка набережной у Триатлон-парка: появляются новые прогулочные маршруты, спортивные зоны, высаживаются крупномерные деревья. В Парке мира и согласия установлены уникальные арт-инсталляции, включая купол монумента "Древо жизни".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Завершено благоустройство улицы Мамбетова в едином архитектурном стиле, обновлен сквер перед ТД "Тулпар". Параллельно ведется благоустройство магистральных улиц: Мангилик Ел, Абая, Нажимеденова, Туркестана. Мы переходим к безбарьерной среде: формируем удобные, безопасные тротуары и переходы. Также работаем над реализацией нового пешеходного бульвара GreenLine. Его протяженность составит более 3 км – от улицы Толе би до ул. Айтматова. Проект разделен на две очереди. Завершен первый участок – от ул. Анет Баба до ул. Культегин. Здесь высажены крупномерные деревья, создана система прудов. На бульваре обустроены игровые и спортивные площадки, тематические зоны". Женис Касымбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, благоустроена ул. Жургенова.

Как известно, 2025 год указом президента объявлен Годом рабочих профессий. В районе Сарайшык возведена новая аллея – Аллея рабочих профессий. На территории аллеи оборудованы детский игровой комплекс и тренажеры, высажены деревья, установлена локальная поливочная система. На фасаде дома нарисован мурал, посвященный представителям рабочих профессий, установлены тематические инсталляции и др.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В районе Алматы проведена масштабная реконструкция Аллеи Күйшілер площадью 25 000 м². Обустроены игровые, тренажерные и воркаут-зоны, установлены лавочки, беседки, выполнено комплексное озеленение, установлены подпорные стены и современная поливочная система, расширено парковочное пространство и др.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"В следующем году приступим к реализации масштабного проекта – Аллея Мынжылдык. Его концепция основана на создании 4-километрового линейного парка, свободного от транзита машин и удобного для прогулок, спорта и отдыха. Проект разбит на несколько этапов: первый этап охватит зоны, где уже активно развиваются жилые комплексы; одновременно планируется реализация привокзального парка, который станет важной точкой притяжения у вокзала Нұрлы жол. В перспективе аллея Мынжылдык будет поэтапно развиваться на протяжении нескольких лет, сохраняя общую идею – формирование непрерывного зеленого маршрута с современными общественными пространствами, безбарьерной средой, системой автономного дренажа и озеленением. Аллея Мынжылдык станет новой осью города – соединяющей ключевые районы и создающей комфортное, современное и экологичное пространство для жителей и гостей столицы", – написал аким столицы.