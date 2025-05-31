Дожди и грозы обрушатся на большую часть страны: синоптики рассказали о погоде 1 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в первый день лета, 1 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений, на территории страны в воскресенье благодаря атмосферным фронтальным разделам сохранится неустойчивый характер погоды.

"На большей части страны пройдут дожди с грозами и градом. Ожидается усиление ветра на западе, а на юге – пыльная буря", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Высокая пожарная опасность ожидается в Атырауской и Мангастауской области, а также на севере области Улытау, на юго-западе и в центре области Абай, в центре и на севере Кызылординской, на севере и юге Актюбинской, на северо-западе Костанайской, в центре Павлодарской, на западе, востоке и в центре Карагандинской, на севере и юге Жамбылской, на западе, юге, востоке и в центре Западно-Казахстанской, на западе и юге Туркестанской, в центре Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей.

В Кызылординской области, а также на севере и в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе и востоке Жамбылской, на западе и юго-востоке Актюбинской, на юге, севере и западе Атырауской, на западе и севере Алматинской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке и юго-востоке Павлодарской области, на юго-востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили недельный прогноз погоды в Алматы – с 31 мая по 6 июня 2025 года.