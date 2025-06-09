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Общество

Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня

Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 18:05 Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 10 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", отрог антициклона обусловит погоду без осадков на севере Казахстана.

"На остальную часть страны сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы: пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге – с пыльной бурей", – следует из прогноза.

Также в гидрометцентре сообщили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, западе и севере Северо-Казахстанской, северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, южной половине Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере, востоке, в центре области Абай;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе, юго-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 18:05
Циклон принесет в Казахстан сильные дожди и жару до 37°С

Ранее синоптики рассказали, что Астану, Алматы и Шымкент с 10 по 12 июня 2025 года накроют дожди с грозами и жара до +36°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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