Потепление и дожди обещают в Алматы: погода на неделю

Согласно данным РГП "Казгидромет", в течение недели в Алматы прогнозируется погода с осадками. В то же время температура воздуха в мегаполисе будет с каждым днем расти. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшие семь дней.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в мегаполисе ожидаются дожди с грозами. В отдельные дни возможен сильный ветер с порывами до 22 м/с.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град. Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди". РГП "Казгидромет"

Прогноз погоды по Алматы на 31 мая – 6 июня 2025 года.

31 мая: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

5-6 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

Накануне в Гидрометцентре предупредили казахстанцев о резкой смене погоды – в Астане и 16 областях объявлено штормовое предупреждение. На территории страны будет наблюдаться и сильная жара до +38°C, и пыльная буря.