В районе Байконыр введены в эксплуатацию комплексные благоустроенные дворы

В преддверии 1 мая – Дня единства народа Казахстана – в столичном районе Байконыр торжественно открыли и сдали в эксплуатацию три двора с комплексным благоустройством, сообщает Zakon.kz.

В рамках работы по благоустройству дворов обновлены детские игровые площадки, установлены workout-тренажеры, а также созданы зоны отдыха и проведено освещение.

Фото: акимат Астаны

Проект реализован в рамках общего предложения жителей с целью создания благоприятной среды для комфортного проживания населения.

Фото: акимат Астаны

На церемонии открытия прошел дворовый праздник, была организована развлекательная программа для детей. В благодарность жители накрыли во дворе богатый стол.

Работы по благоустройству активно ведутся на других территориях района. Всего в этом году планируется благоустройство 88 дворов. Из них в 18 проведут комплексное благоустройство, в 70 – ремонтно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что более 180 общественных и дворовых территорий благоустроят в Астане.