Скрывали российские паспорта почти 20 лет: бывших казахстанцев выдворят из страны

Бывшие казахстанцы почти 20 лет скрывали факт приобретения гражданства другой страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

"В Караганде в ходе проверки сотрудники миграционной службы Октябрьского отдела полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства – трое иностранцев оказались обладателями двойного гражданства. Женщина и двое мужчин, прекрасно осознавая противозаконность своих действий, на протяжении почти двух десятилетий скрывали наличие второго гражданства, умело манипулируя удостоверениями личности при пересечении границы", – сказано в сообщении.

К их разоблачению привела роковая оплошность – во время стандартной проверки они перепутали документы и вместо удостоверений личности предъявили полицейским свои иностранные паспорта.

"Этот опрометчивый шаг мгновенно выявил несоответствие – согласно базам данных, с этими иностранными паспортами данные граждане никогда не въезжали на территорию Казахстана. В результате проведенной проверки все документы, удостоверяющие личности нарушителей, были изъяты. В отношении задержанных возбуждено административное дело. Материалы дела о нарушениях миграционного законодательства переданы в суд для принятия решения о выдворении иностранцев за пределы Республики Казахстан", – рассказали в полиции.

Ранее в Павлодарской области 54-летнего мужчину выдворили из страны – у него оказалось гражданство соседнего государства.