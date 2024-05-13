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На чердаке дома в Астане нашли россиянина, 20 лет скрывавшегося от полиции

Задержали россиянина, находившегося 20 лет в розыске, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:12 Фото: pexels
В Астане задержали мужчину, который 20 лет скрывался от правоохранителей России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе полиции Астаны 13 мая, 53-летний гражданин РФ находился в межгосударственном розыске за мошенничество.

"Мужчина после совершения преступных действий уехал в Республику Кыргызстан и оттуда перебрался в Астану к родственникам. Сотрудниками полиции он установлен на чердаке дома. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию РФ", – сообщили в полиции.

Задержание скрывавшегося сняли на видео.


11 апреля 2024 года в Международном аэропорту Алматы задержали 32-летнего гражданина России, который находился в межгосударственном розыске с сентября 2023 года.

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