Следовать рекомендациям, а не запрещать – эксперты в Алматы обсудили методы снижения вреда табака

30 мая 2025 года в Алматы при поддержке акимата города и Национальной ассоциации "Денсаулык" прошел международный форум "Сохранение здоровья в современном мире: главные тренды и новые подходы".

Эксперты из Европы и Центральной Азии обсудили современные подходы к борьбе с вредными привычками и хроническими заболеваниями, провоцирующими их. В том числе врачи, ученые и специалисты по здравоохранению говорили о снижении вреда – концепции, в основе которой лежит идея заменить традиционные сигареты на менее вредные бездымные альтернативы.

Табачная угроза: цифры и факты

По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 1,3 млрд потребителей табака, причем более 8 млн человек ежегодно умирают от его последствий. В Казахстане к 2024 году, по данным РГП «Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК», около 20,7% взрослого населения курят табак, при этом заметно растет популярность бездымных никотиновых продуктов: доля молодых людей, пробовавших вейпы, выросла почти в 8 раз – с 1,6% в 2014 году до 12,5% в 2023 году. Такие цифры говорят о том, что курение остается одной из главных причин болезней сердца, рака легких, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и других НИЗ (неинфекционных заболеваний). В Казахстане, по данным Минздрава, только за 2022 год выявлен 3 831 новый случай рака легких и трахеи, а ХОБЛ – 17 тыс. случаев. Медицинские затраты на лечение связанных с курением болезней огромны.

"Основными распространенными факторами риска для здоровья являются – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и чрезмерное потребление алкоголя. Все эти "вредные привычки" поддаются изменению самим человеком, если человек хочет и может отказаться от них, преодолев психологическую зависимость, которая также сама по себе является заболеванием, которое входит в МКБ-10, и она является сильным фактором поведения человека", – отметил д.м.н., академик Национальной академии наук РК, член совета ассоциации "Денсаулык" Талгат Нургожин.

Снижение вреда: бездымные альтернативы табаку

Эксперты все чаще говорят о концепции снижения вреда – когда человек, не в силах отказать себе в никотине, может перейти на менее опасные способы его употребления. К таким альтернативам относятся, например, электронные сигареты, системы нагревания табака. Эти продукты не сжигают табак, а лишь выделяют никотин без продуктов горения, существенно снижая количество смол и токсинов. По мнению профессора Талгата Нургожина, "если человек не в состоянии полностью отказаться от курения, разумнее перейти на бездымные альтернативы" – то есть дать зависимым курильщикам шанс снизить риски для здоровья. Подобный подход уже применяется в ряде стран: там, где жителям предлагают бездымные опции как временное или постоянное решение. Научные исследования подтверждают, что те же системы нагревания табака на 95-97% менее вредны, чем обычные сигареты.

Международный опыт: Швеция, Чехия и другие

На форуме были озвучены примеры зарубежной практики. Давид Хаят, врач, профессор медицины, онколог клиники Бизе в городе Париж поделился, что в онкологии основными составляющими риска рака является доза и длительность действующего фактора (курения, питания, алкоголя и так далее). Чем выше доза и чем длиннее время воздействия на организм, тем выше риск развития рака при жизни. Например, чем больше человек курит сигареты, тем выше риск развития рака легких, а вдобавок при этом чем больше по времени (годы) человек продолжает курить – тем еще выше становится риск рака легких.

"В этой связи, переходя на научно-обоснованные бездымные продукты, например, нагреваемый табак, курильщик может снизить влияние вредных веществ, встречающихся в составе дыма сигареты, на свой организм и тем самым уменьшить риск появления рака", – заявил Давид Хаят.

Это утверждение отражает опыт европейских стран: Швеция первой в Европе наглядно доказала эффективность политики снижения вреда, перейдя на бездымные никотиновые продукты. Такой выбор сделало практически все взрослое курящее население страны, что позволило снизить количество курящих к 2023 году до 5,6%, сделав эту страну свободной от табачного дыма, по классификации ВОЗ.

Другие развитые страны, включая Великобританию, также признают потенциал снижения вреда и альтернативы для тех, кто не может бросить курить иначе. Эксперты на форуме подчеркнули, что важно следовать научным рекомендациям и международным руководствам: строго контролировать качество бездымных продуктов, информировать общество об их рисках и эффекте, а не просто жестко запрещать все.

Итоги форума и перспективы для Казахстана

Форум в Алматы показал: борьба с курением и другими вредными привычками требует не только запретов, но и гибких, научно обоснованных подходов. Концепция снижения вреда может и должна стать частью широкой профилактической стратегии – особенно в условиях, когда полный отказ от никотина невозможен.

"Заболевания проще предотвратить, чем лечить. Важно осознанно относиться к своему здоровью и внедрять здоровые привычки, которые значительно снижают факторы риска до того, как они обернутся хронической патологией", – подчеркнул доктор медицинских наук Талгат Нургожин.

Это касается и курения: чем раньше человек перейдет на менее вредную форму потребления никотина или вовсе откажется от него – тем ниже риски для его здоровья и для системы здравоохранения в целом.

Опыт развитых стран подтверждает, что снижение вреда работает только при условии государственного контроля, научного подхода и открытого диалога. И такие форумы дают возможность искать баланс между здравым смыслом, медициной и реальностью зависимостей. Именно в этой зоне компромиссов рождаются наиболее устойчивые решения для здоровья человека, общества и нации.