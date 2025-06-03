Более 500 детей прошли инструктаж по правилам дорожного движения

В День защиты детей казахстанская автомобильная компания Allur продолжила реализацию проекта "Мобильный казахстанец", направленного на формирование культуры безопасного поведения на дорогах среди подрастающего поколения.

Образовательные мероприятия прошли сразу в трех локациях, охватив в общей сложности более 500 детей. В Алматы проект состоялся на открытой площади, где для детей были организованы инструктажи, викторины по ПДД, а также праздничное угощение – мороженое. В городе Акколь Акмолинской области команда Allur присоединилась к празднику в детском доме, где для 120 воспитанников при поддержке волонтеров провели серию мастер-классов – по правилам дорожного движения, а также по художественному искусству, флористике, самообороне, лепке и воркауту. В завершение всем детям были вручены подарочные комплекты для детей разных возрастов, в том числе световозвращающие элементы и обучающие книги.

Фото: Allur

Дополнительно в Астане и Алматы были проведены занятия и мастер-классы для детей сотрудников компании, продолжив традицию внутренней корпоративной вовлеченности в социальные инициативы.

"Для нас важно не просто выпускать автомобили, но и быть частью системных изменений в культуре вождения и поведения на дорогах. Проект "Мобильный казахстанец" – это вклад в будущее наших детей. Чем раньше они усвоят базовые принципы безопасности, тем выше шанс, что однажды они спасут себе или кому-то жизнь", – отметила представитель компании Allur Рысты Асенова.

Мероприятия были посвящены основам безопасности для пешеходов и велосипедистов – как вести себя вблизи проезжей части, как правильно переходить дорогу, как распознавать сигналы светофора и что делать в случае опасной ситуации. В завершение занятий все участники получили светоотражающие жилеты и обучающие материалы по ПДД, направленные на повышение их видимости и осведомленности в дорожной среде.

Фото: Allur

Проект "Мобильный казахстанец" реализуется Allur уже четвертый год подряд, охватывая разные регионы и форматы. В 2025 году в рамках инициативы также прошли публичные акции в Астане и Алматы с участием спортсменов-экстремалов, которые раздали свыше 500 светоотражающих жилетов водителям велосипедов и самокатов – в знак напоминания о важности личной ответственности на дороге.

Актуальность подобных проектов особенно подчеркивает официальная статистика:

за первые четыре месяца 2025 года в Казахстане зарегистрировано 3 677 ДТП, в которых пострадало 5 431 человек. Рост количества дорожных происшествий составил 10,3%, число пострадавших возросло на 12,7%. Из них 4 973 получили увечья, 458 человек погибли. Особую тревогу вызывает увеличение количества пострадавших несовершеннолетних – с 699 до 856, что составляет 15,8% от общего числа пострадавших.

"За четыре месяца в стране произошло 3 677 ДТП, из которых 1 377 – это наезды на пешеходов. Более 850 пострадавших – это дети. И это не просто сухая статистика. Это тревожный индикатор того, насколько уязвимыми остаются несовершеннолетние участники дорожного движения. Без системного подхода – просвещения, контроля и ответственности взрослых – эта цифра будет только расти", – подчеркнул эксперт по правилам дорожного движения платформы PDDTEST.KZ Адилет Жунусов.

Фото: Allur

Большинство ДТП происходит в населенных пунктах (74%), основные причины – столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, в том числе детей. Виновниками 96% аварий являются водители, часть из которых находилась в состоянии опьянения.

Allur рассматривает проект "Мобильный казахстанец" как вклад в долгосрочную профилактику ДТП и формирование устойчивых моделей безопасного поведения. Компания намерена и дальше расширять географию программы, вовлекая в нее не только детей, но и взрослых – как участников дорожного движения, так и наставников будущего поколения.