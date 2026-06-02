Общество

Более 800 детей приняли участие в социальных инициативах ко Дню защиты детей

ПДД, полиция, дети, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:48
В рамках Международного дня защиты детей казахстанская автомобильная компания Allur реализовала серию социальных и благотворительных мероприятий под общим названием Ortaq Jol, направленных на поддержку детей и развитие культуры безопасного поведения на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Инициативы охватили Астану, Алматы, Костанай и Акмолинскую область, а их участниками стали более 800 детей.

Одним из ключевых направлений проекта стала просветительская работа с детьми. В разных регионах страны для ребят были организованы интерактивные занятия, мастер-классы и игровые программы, сочетающие обучение и развлекательный формат.

Так, в специальном комплексе "Детский сад – школа-интернат" в селе Урюпинка Акмолинской области компания организовала праздничное мероприятие, приуроченное к последнему звонку. Для воспитанников подготовили развлекательную программу, творческие активности и познавательный интерактивный урок. В игровой форме детям напомнили основные правила для пешеходов и рассказали о том, как уверенно ориентироваться в городской среде.

Праздничные мероприятия также прошли в одном из кризисных центров Астаны. Для детей была подготовлена развлекательная программа с элементами обучения. Особое внимание организаторы уделили развитию полезных навыков, которые помогают детям увереннее чувствовать себя в городской среде.

Еще одним событием проекта стало открытие нового общественного пространства в Алматы. В Турксибском районе компания Allur открыла парк для активного отдыха. Новое пространство расположилось рядом с мультибрендовым дилерским центром компании по улице Майлина и стало местом семейного досуга для жителей района. В день открытия гостей ждали аниматоры, интерактивные игры, угощения и подарки, а также тематические игровые станции с познавательными заданиями для детей.

К инициативе присоединились и дети сотрудников компании. В Костанае более 300 участников приняли участие в праздничных мероприятиях и интерактивных образовательных занятиях. Кроме того, среди детей сотрудников из Астаны, Алматы и Костаная был организован конкурс рисунков "Безопасный мир будущего". Более 100 участников представили свое видение безопасной городской среды и ответственного поведения на дорогах. Победители конкурса получили денежные сертификаты.

"Забота о детях и их безопасность является важной частью социальной ответственности компании. Мы стремимся создавать комфортную среду для развития подрастающего поколения, а также формировать культуру безопасного поведения с раннего возраста. Важно, чтобы дети получали эти знания в доступном и интересном формате", – отметила представитель компании Allur Рысты Асенова.
Проект Ortaq Jol стал частью системной работы компании по поддержке социальных инициатив, направленных на благополучие детей и развитие культуры безопасности. Актуальность таких проектов подтверждается статистикой: по итогам 2025 года в Казахстане в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 409 детей в возрасте до 17 лет, еще 285 несовершеннолетних погибли.

