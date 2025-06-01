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Общество

Тревожные кнопки, антибуллинг и наставники: как изменились подходы к детской безопасности в стране

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 10:21 Фото: pexels
В День защиты детей в правительстве Казахстана напомнили, что сделано в стране для образования и безопасности подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Казахстане проживают 6,9 млн детей, из них 3,9 млн – школьники, свыше миллиона – посещают детсады, а 556 тыс. – обучаются в колледжах.

В 2024 году приняли три ключевых закона, усиливших правовую базу и способствовавших внедрению действенных механизмов защиты детей. Среди них – законы о наставничестве для сирот, а также меры по борьбе с буллингом, укреплению безопасности и созданию профессиональных приемных семей.

"В результате 82% сирот воспитываются в семьях, а более 3 тыс. детей обрели дом. Наставниками стали 330 взрослых, а штат органов опеки увеличен в 2,5 раза. С 1 июля 2025 года внедряется новая форма семейного устройства – институт приемной профессиональной семьи", – отметили в пресс-службе правительства.

По поручению президента в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" строят 217 школ на 460 тыс. мест, 105 уже сданы, 44% из них – в сельской местности. Дошкольным образованием охвачены 93,1% детей от 2 до 6 лет, в 2025 году этот показатель вырастет до 95%. Для этого создадут 64 тыс. новых мест.

"Особое внимание уделяют обеспечению безопасности в школах. Установлены тревожные кнопки и турникеты, введена лицензированная охрана и ужесточены инструкции по безопасности".

Фото: пресс-служба правительства

Для профилактики и борьбы с буллингом установлена административная ответственность. Действуют специальные программы – финская KiVa и отечественная ДОСБОЛLiKe, проводятся кампании "Кибер Тұмар" и "Родительский контроль", реализуется проект "Менің бауырым".

"Значимая роль отведена центрам психологической поддержки. В 2024 году помощь получили более 250 тыс. школьников и их семей. Работают службы медиации и детские омбудсмены, наставники проходят психологическую подготовку", – отмечают в правительстве.

В 2024 году 510 тыс. детей получили помощь через фонд "Всеобуч" на сумму 22,2 млрд тенге. Средний размер помощи составил 43 407 на каждого ребенка. Более 1,7 млн школьников обеспечены бесплатным питанием, включая 25 тыс. учащихся 1-4 классов частных школ. В рамках соцподдержки в некоторых регионах действует бесплатный проезд для школьников.

В рамках инклюзии 85% детей с особыми образовательными потребностями (ООП) уже получают поддержку. В разработке – отдельный закон "О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями", включающий межведомственные механизмы сопровождения семьи и ребенка.

"Охват дополнительным образованием составил 86,3%, или 3,3 млн детей. В 2025 году на летний отдых отправятся 3,2 млн школьников, включая 500 тыс. из уязвимых категорий".

2025-й объявлен Годом рабочих профессий: старшеклассники получают квалификации, а выпускники – дипломы колледжа. Более 30 тыс. детей прошли профдиагностику, 81% выпускников колледжей уже трудоустроены. Совместно с работодателями разработано свыше 8 тыс. программ. Более 4 тыс. предприятий сотрудничают с колледжами, введены восемь новых общежитий. Студенческие стипендии увеличены в два раза, а 2,5 млн учащихся охвачены профориентацией.

Ранее в Министерстве финансов РК рассказали о программах поддержки детства.

1 июня в Казахстане отмечают День защиты детей. С праздником граждан поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг.

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Андрей Дюсупов
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