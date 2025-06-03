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Общество

Верификация смартфонов: в МЦРИАП ожидают снижения цен на гаджеты

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 18:09 Фото: pexels
Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков на брифинге в ведомстве 3 июня 2025 года заявил о возможности снижения цен на смартфоны из-за "обеления" рынка, передает корреспондент Zakon.kz.

Дамир Сейсембеков отметил, что учет IMEI-кодов уберет ряд рисков.

"Риск того, что попадут на наш рынок краденные в других странах телефоны, б/у телефоны, собранные с нескольких разных устройств. Они завозились в нашу страну и реализовывались как новые телефоны", – отметил он.

Он же считает, что введение такого требования не скажется на стоимости гаджетов.

"Именно из-за этого нововведения цены в официальных магазинах на смартфоны не подорожают, возможно, даже подешевеют. Рынок обеляется, соответственно, "белые" производители будут конкурировать с другими "белыми" импортерами – это двигатель процесса, качественного предоставления сервиса. Огромный бюджет, который тратился официальными дистрибьюторами для рекламы своего продукта, для борьбы с "серым" рынком, они теперь будут направлять уже на акционные предложения, на снижение стоимости. Когда большие производители будут видеть изменения, это может привести к возможному открытию официальных производителей", – добавил спикер.

К тому же, по его словам, ряд устройств – wi-fi-роутеры, недорогие смарт-часы, m2m устройства верифицируются бесплатно.

27 марта в МЦРИАП сообщили, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства на портале kz-imei.

О том, что ждет казахстанцев с неверифицированными смартфонами, можете прочитать здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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