Верификацию смартфонов продлевают для физлиц в Казахстане до 25 июня

Председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Дамир Сейсембеков 20 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что верификация смартфонов для физических лиц будет продлена до 25 июня, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что с 25 марта 2025 года в Казахстане начал работать приказ о верификации мобильных устройств. Все телефоны, которые были завезены и использовались в сотовой сети до этой даты, автоматически считаются верифицированными. С ними ничего делать не нужно.

"С момента вступления в силу нашего приказа о введении верификации мобильных устройств уже более 3 миллионов устройств верифицировано. На портале на сегодняшний день зарегистрирован 4771 пользователь. И на сегодняшний день верификация активно продолжается. Сейчас уже данные цифры более 4 миллионов", – сказал Дамир Сейсембеков.

Он отметил, что из-за большого количества обращений от граждан и бизнеса срок бесплатной верификации продлили. Для бизнеса – до 25 мая. Это для тех, кто завез телефоны до 25 марта, но не успел продать. С 25 мая для импортеров верификация станет платной и потребуются документы о легальном ввозе.

Для физических лиц верификацию продлили до 25 июня. Любой человек может бесплатно зарегистрировать до двух телефонов, если, например, привез их из-за границы или просто не включал ранее.

"На примере одного крупнейших из производителей мобильных устройств, ориентировочно рассчитана сумма, которую ежегодно недополучает бюджет по ввозимым смартфонам. Фактическая сумма поступлений налоговых отчислений за 2024 год на примере официального дистрибьютора составляет более 30 млрд тенге. По оценкам экспертов, это 25% от общего количества всех реализованных и активированных устройств компании в нашей стране", – рассказал спикер.

То есть, порядка 75% смартфонов, которые продаются в Казахстане – это серые смартфоны и завезены нелегально. Сумма недополученных налоговых отчислений составляет порядка 70-80 млрд тенге. Верификация смартфонов позволит ограничить оборот незарегистрированных и нелегальных устройств, защитить права потребителей, гарантируя им приобретение легальной техники с официальной гарантией, а также обеспечит доступ к полному функционалу устройств.

"Немаловажный фактор – это стимулировать выход на рынок официальных представительств международных брендов, включая открытие фирменных магазинов, сервисных центров и авторизованных точек продаж, что, в свою очередь, может способствовать снижению цен на устройства за счет конкуренции и устранения логистических посредников", – заключил Дамир Сейсембеков.

Что нужно знать о блокировке незарегистрированных устройств в Казахстане, можно почитать здесь.

