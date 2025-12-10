#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

В МСХ ожидают снижение цен на рыбу на 10-12% в 2026 году

Зеленый базар, рынок, продукты питания, рыба, рыбный отдел, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 14:08 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ Серик Сермагамбетов на брифинге в СЦК 10 декабря 2025 года высказался о дороговизне рыбы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Сермагамбетов отметил, что рыба ранее не являлась социально значимым продуктом. В соответствующие списки сейчас включается только пять видов рыб.

"Осетровые породы и лососевые породы включать в этот перечень считаю неправильным, так как себестоимость их производства очень высокая – это самые дорогие виды рыб. В прошлом году принят закон о развитии аквакультур. Увеличилось число хозяйств, занятых разведением рыб. Только за четыре месяца – на 60 хозяйств. Их продукция поступит на рынки в следующем году – к этому времени прогнозируем снижение цен на 10-12%", – заявил спикер.

В целом, по его словам, в период с 2021 по 2024 год реализовано 87 проектов по выращиванию и переработке рыбы общей стоимостью 21,4 млрд тенге и проектной мощностью более 20 тыс. тонн в год. На сегодня сформирован пул в сфере рыбного хозяйства из 44 наиболее крупных проектов до 2030 года с объемом инвестиций порядка 50 млрд тенге, с дальнейшим ростом объемов выращивания до 16 тысяч тонн, переработкой 17 тыс. тонн и производством рыбных кормов – 6,7 тыс. тонн в год. Из них наиболее крупные в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях.

4 декабря 2025 года сообщалось, что в Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров. В него включили и рыбу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Минкультуры утвердило план реставрационных работ памятников истории и культуры
14:23, Сегодня
Минкультуры утвердило план реставрационных работ памятников истории и культуры
О снижении цен на говядину заявили в Минсельхозе
18:04, 05 декабря 2025
О снижении цен на говядину заявили в Минсельхозе
Сколько земель вернули в госсобственность в Казахстане, рассказали в МСХ
16:26, 27 января 2025
Сколько земель вернули в госсобственность в Казахстане, рассказали в МСХ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: