В МСХ ожидают снижение цен на рыбу на 10-12% в 2026 году

Председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ Серик Сермагамбетов на брифинге в СЦК 10 декабря 2025 года высказался о дороговизне рыбы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Сермагамбетов отметил, что рыба ранее не являлась социально значимым продуктом. В соответствующие списки сейчас включается только пять видов рыб.

"Осетровые породы и лососевые породы включать в этот перечень считаю неправильным, так как себестоимость их производства очень высокая – это самые дорогие виды рыб. В прошлом году принят закон о развитии аквакультур. Увеличилось число хозяйств, занятых разведением рыб. Только за четыре месяца – на 60 хозяйств. Их продукция поступит на рынки в следующем году – к этому времени прогнозируем снижение цен на 10-12%", – заявил спикер.

В целом, по его словам, в период с 2021 по 2024 год реализовано 87 проектов по выращиванию и переработке рыбы общей стоимостью 21,4 млрд тенге и проектной мощностью более 20 тыс. тонн в год. На сегодня сформирован пул в сфере рыбного хозяйства из 44 наиболее крупных проектов до 2030 года с объемом инвестиций порядка 50 млрд тенге, с дальнейшим ростом объемов выращивания до 16 тысяч тонн, переработкой 17 тыс. тонн и производством рыбных кормов – 6,7 тыс. тонн в год. Из них наиболее крупные в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях.

4 декабря 2025 года сообщалось, что в Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров. В него включили и рыбу.