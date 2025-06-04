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Общество

Гимн в тысячи сердец: Шымкент отпраздновал День государственных символов у самого высокого флага мегаполиса

Шымкент отпраздновал День государственных символов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:43 Фото: акимат города Шымкент
У подножия самого высокого флага Шымкента разлился мощный хор, сотканный из множества голосов. В 11 утра здесь зазвучал Государственный гимн – живьем, в унисон, словно единое дыхание города.

Эта масштабная акция стала центральным событием Дня государственных символов, по-настоящему объединяющим.

На площадь стекались люди со всех концов города – аксакалы, студенты, депутаты маслихата, артисты, педагоги, мамы с детьми. Голоса сливались в одно целое – в этом хоре было все: уважение, гордость, любовь к Родине.

Фото: акимат города Шымкент

Гимну предшествовал праздничный парад. Площадь накрыла волна знамен: сотни больших флагов и мини-версии. Затем – внезапная тишина. И в этот миг, словно по внутреннему зову, зазвучал гимн. Не флешмоб, а живая эмоция, сердце Шымкента, говорившее на языке музыки.

Празднование продолжится в 16:00 на Арбате. Здесь подведут итоги творческого конкурса с номинациями: "Лучшая публикация в соцсетях", "Лучший ролик", "Лучшее мероприятие", "Лучшая картина". Причем художники будут творить прямо на месте – у зрителей на глазах. Арбат в этот день станет открытой галереей, где каждый прохожий – и зритель, и соавтор происходящего.

Фото: акимат города Шымкент

А вечером – кульминация. В 20:00 в парке ShymCity начнется световая шоу-презентация: история государственных символов оживет в проекции на главном музыкальном фонтане. Параллельно – концерт патриотических песен в амфитеатре. Это вечер, который хочется провести всей семьей под открытым небом, в потоке музыки, света и смысла.

Фото: акимат города Шымкент

Праздничное настроение охватило весь город. Торговые центры подготовили свои программы – от концертов и интерактивов до мастер-классов и флешмобов.

И если в этот день кто-то поднимет взгляд к небу – к тому самому чистому, бескрайнему небу, отраженному на флаге, – он наверняка почувствует: Казахстан – это дом. Дом, в котором хочется жить.

Фото: акимат города Шымкент

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Айсулу Омарова
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