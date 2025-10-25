На самой высокой точке Кокшетау подняли государственный флаг в честь Дня Республики

В День Республики на самой высокой точке Кокшетау подняли государственный флаг. Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП Акмолинской области.

В этот момент голубое знамя взмыло над монументом "Тутұғыр".

Фото: акимат Акмолинской области

Собравшихся жителей города, представителей предприятий, общественных организаций и молодежи поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

"Именно в этот день торжественное поднятие Государственного флага – символа независимости – подчеркивает особое значение праздника. День Республики отражает воплощение вековой мечты и стремления нашего народа к свободе. Как национальный праздник, он объединяет народ вокруг общих ценностей, способствует укреплению единства страны и национальной идентичности. Закон и порядок в обществе, трудолюбие граждан и их профессиональная компетентность стали прочной опорой и движущей силой нынешних реформ", – обратился Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

После гостей праздника ждала церемония награждения. Благодарственными письмами и памятными подарками акима области отметили работников производства, аграриев, инженеров, представителей правоохранительных органов и молодежь.

Фото: акимат Акмолинской области

"Приятно, волнительно получить подарок от акима области. Для меня это, пожалуй, даже честь. Я понимаю, что это означает, что мой вклад в развитие страны имеет значение. Очень приятно, когда участвуешь при создании чего-то, что помогает стране в сельскохозяйственной отрасли", – поделился токарь ТОО "КазАгроМаш" Алексей Самарский.

Своими мыслями о значении праздника поделились и приглашенные гости.

"Мы, молодежь, будем гордо нести флаг, как символ мира и согласия, и делать все, чтобы наша страна развивалась", – заверил представитель узбекского этнокультурного центра Махмуджан Давранов.