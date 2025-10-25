#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
События

На самой высокой точке Кокшетау подняли государственный флаг в честь Дня Республики

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 15:54 Фото: акимат Акмолинской области
В День Республики на самой высокой точке Кокшетау подняли государственный флаг. Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП Акмолинской области.

В этот момент голубое знамя взмыло над монументом "Тутұғыр".

Фото: акимат Акмолинской области

Собравшихся жителей города, представителей предприятий, общественных организаций и молодежи поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

"Именно в этот день торжественное поднятие Государственного флага – символа независимости – подчеркивает особое значение праздника. День Республики отражает воплощение вековой мечты и стремления нашего народа к свободе. Как национальный праздник, он объединяет народ вокруг общих ценностей, способствует укреплению единства страны и национальной идентичности. Закон и порядок в обществе, трудолюбие граждан и их профессиональная компетентность стали прочной опорой и движущей силой нынешних реформ", – обратился Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

После гостей праздника ждала церемония награждения. Благодарственными письмами и памятными подарками акима области отметили работников производства, аграриев, инженеров, представителей правоохранительных органов и молодежь.

Фото: акимат Акмолинской области

"Приятно, волнительно получить подарок от акима области. Для меня это, пожалуй, даже честь. Я понимаю, что это означает, что мой вклад в развитие страны имеет значение. Очень приятно, когда участвуешь при создании чего-то, что помогает стране в сельскохозяйственной отрасли", – поделился токарь ТОО "КазАгроМаш" Алексей Самарский.

Своими мыслями о значении праздника поделились и приглашенные гости.

"Мы, молодежь, будем гордо нести флаг, как символ мира и согласия, и делать все, чтобы наша страна развивалась", – заверил представитель узбекского этнокультурного центра Махмуджан Давранов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Шымкенте в честь Дня Республики торжественно подняли Государственный флаг
16:08, Сегодня
В Шымкенте в честь Дня Республики торжественно подняли Государственный флаг
Государственный флаг подняли в Алматы в честь Дня Республики
13:24, 25 октября 2024
Государственный флаг подняли в Алматы в честь Дня Республики
Над Акордой подняли Государственный флаг в День Республики
11:22, 25 октября 2023
Над Акордой подняли Государственный флаг в День Республики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: