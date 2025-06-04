День государственных символов отмечают в Казахстане: интересные факты о флаге, гербе и гимне

4 июня 1992 года в стране утвердили государственные символы, ознаменовавшие собой начало новой главы в нашей истории. Zakon.kz рассказывает, какие смыслы вложили создатели в знакомые каждому казахстанцу герб, флаг и гимн.

Конечно, Казахстан обрел независимость еще в 1991 году, но символы государственности получил не сразу. Начался глобальный творческий процесс, в ходе которого генерировались подчас совсем уж неожиданные идеи. Тот же флаг имел шанс кардинально отличаться от привычного нашему глазу сегодня. К примеру, он мог бы быть...

Триколором

Сейчас уже не верится, но на заре обсуждения в длинный список предложенных к рассмотрению вариантов (порядка 1200 проектов) затесались даже горизонтальные и вертикальные триколоры с различными сочетаниями синего, желтого, красного и зеленого.

Хотя и это не самое удивительное.

"Среди них также были полотнища с кружками, восьмиконечными звездами, шаныраком и полумесяцем. Даже квадраты, образующие восьмиконечную звезду на синем фоне. Однако ни один из них не был принят. Все официальные эскизы были прямоугольными (соотношение 1:2), "нестандартных" форм вроде круга, треугольника в финале не осталось", – рассказали в Центре геральдических исследований.

Впрочем, безусловный фаворит – дизайн заслуженного деятеля искусств Шакена Ниязбекова – тоже претерпел некоторые изменения, прежде чем наконец гордо взмыть в небо.

Из красного – в золотой

На первоначальном эскизе художника орнамент у древка был красным, а узнаваемый дуэт солнца и расправившей под его лучами крылья птицы располагался левее.

"Уже в июне 1992 года, после утверждения флага, по поручению президента орнамент был перекрашен в золото и элементы выровнены по центру полотнища", – пояснили эксперты.

Культурно-исторический контекст

Цвет флага тоже был выбран неслучайно. У тюрков издревле почитался "голубой купол небес", кочевники называли себя "сыновьями неба".

"Вдобавок голубой цвет ассоциируется с мирным небом, бескрайними просторами и водой; он означает единство, честность, благополучие и спокойствие", – объяснили геральдисты.

Жизнь, свобода и законы

Теперь – об изображениях, украшающих эту бирюзу. Так, солнце выступает символом жизни, энергии, благополучия и изобилия, его 32 луча формой напоминают колосья – основу достатка.

Орел, исторически связанный с охотой и свободой, означает высоту помыслов, великую силу, бдительность, а также полет в будущее.

В целом, геральдическое значение нашего стяга таково: Лазоревая тинктура (голубой цвет поля) традиционно символизирует в геральдике верность, чистоту помыслов и небесное начало. Золотые фигуры указывают на благородство, процветание и духовное богатство, а также на солнечную энергию и истинное сияние добродетели. Солнце лучистое (солис радианс) с 32 лучами – гербовый знак вечности, жизненной силы и изобилия. Лучи, стилизованные под колосья, дополнительно подчеркивают аграрную идею плодородия. В геральдике лучистое солнце также несет смысл просвещения и просветленного руководства. Орел, крыльями выставленный вперед и слегка вверх, – символ вольного полета, высоты помыслов, бдительности, смелости и непоколебимой воли. В сочетании с солнцем это подчеркивает стремление государства к светлому будущему и успешному развитию, опору на исторические традиции и независимость.

Любопытный факт. По Закону "О государственных символах" и ГОСТам РК, любое воспроизведение Государственного флага (включая сувенирные "флажки") обязательно должно соответствовать государственным стандартам: именно Pantone 3125 U для полотнища и Pantone 102 U для солнца, орла и орнамента. Отклонения оттенка считаются нарушением.

Визуальное единство и муки выбора

Герб за авторством известных архитекторов Жандарбека Малибекова и Шот-Амана Уалиханова в цветовом плане также являет собой приятное глазу, "богатое" сочетание лазури и золота. И не просто так.

В Центре геральдических исследований считают, что герб "созвучен" флагу, благодаря чему обеспечивается визуальное единство госсимволов.

Однако, продолжают там, на конкурсе, прошедшем в начале июня 1992 года, было рассмотрено 245 работ и 67 письменных предложений.

Сойдись звезды иначе, мы могли бы созерцать, к примеру:

собственно, звезды в количестве трех штук с полумесяцем;

снова звезды с разным числом лучей (были проекты с пяти-, семи-, восьмиконечными);

эмблемы без шанырака, но с мифологическими крылатыми тулпарами.

Но остановились, очевидно, на круглом гербе с шаныраком в центре и пятиконечной звездой (символ – "открытые объятия" пяти континентов).

Два звучания гимна

Второе было принято в 2006 году с целью популяризации звуковой символики страны. В основу гимна легла написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова патриотическая песня "Менiң Қазақстаным". Исходный текст несколько видоизменили, и, обретя более торжественное звучание, уже знакомая народу песня обзавелась особым статусом.