Алихан Смаилов рассказал про схемы завышения цен на лекарства

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 4 июня 2025 года на пленарном заседании Мажилиса рассказал о различных схемах завышения цен на лекарства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что слабый мониторинг локализации и инвестиционных обязательств создает условия для злоупотреблений. К примеру, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда.

"Здесь усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной. Цены для государства были завышены вдвое. Подобные схемы не только искажают смысл политики импортозамещения, но и наносят прямой ущерб государству", – сказал Алихан Смаилов.

Он также обратил внимание на риски при локализации производства. Некоторые компании используют дешевое и плохо очищенное сырье. Без должного контроля это может привести к появлению некачественной продукции на рынке. Например, закупленные на 3 млрд тенге препараты у одной из фирм были признаны непригодными к применению и списаны.

Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через Единого дистрибьютора препарат должен пройти ряд бюрократических процедур. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.

Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках.

"В рамках исполнения наших предписаний Минздравом внесены изменения в Правила ценообразования, пересмотрены регрессивные шкалы наценок", – отметил председатель ВАП.

Ранее сообщалось, что на разработку казахстанского лекарства потратили 10 лет и 4 млрд тенге.