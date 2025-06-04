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Общество

Разница в ценах на 15 самых дорогих препаратов у государства и рынка достигала 600%

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:43 Фото: Zakon.kz
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 4 июня 2025 года на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что разница в ценах на 15 самых дорогих препаратов между государственным и рыночным секторами достигала 600%, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети.

"Такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств", – сказал Смаилов по итогам госаудита системы лекарственного обеспечения.

В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям.

По итогам двух аудитов выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге, неэффективное использование средств на 32 млрд и потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге. Материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 – в правоохранительные органы.

"Результаты указывают на комплексные проблемы в сфере лекарственного обеспечения. По всем выявленным вопросам правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения. ВАП будет регулярно следить за тем, как продвигается решение этих проблем", – отметил Алихан Смаилов.

Объем фармацевтического рынка Казахстана в 2024 году составил 1,2 трлн тенге, при этом он на 84% представлен продукцией иностранного производства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют снизить предельные цены на лекарства до 30%.

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Бауыржан Муканов
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