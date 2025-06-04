На разработку казахстанского лекарства потратили 10 лет и 4 млрд тенге

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 4 июня 2025 года на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что результативность научных разработок новых лекарств крайне низкая, сообщает Zakon.kz.

За 2022-2024 годы финансирование медицинской науки составило 58 млрд тенге. Однако в стране до сих пор нет системы регистрации биомедицинских исследований и реестра клинических баз.

"За последние 10 лет зарегистрировано всего два оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в Национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более 4 млрд тенге", – сказал Алихан Смаилов.

За последние три года объем преференций для отрасли фармацевтики оценивается в 148 млрд тенге. Единый дистрибьютор также заключает с отечественными производителями долгосрочные договоры, гарантирующие закуп продукции на 10 лет. Такие закупки за 5 лет выросли с 69 до 112 млрд тенге.

"Несмотря на это, ассортимент лекарств, поставляемых отечественными компаниями, снизился почти вдвое – с 968 до 507. Иначе говоря, они наращивают выпуск простых в производстве медизделий, тогда как доля реально производимых в стране препаратов сокращается", – сообщил председатель ВАП.

Воспользоваться господдержкой в форме долгосрочных договоров при этом смогли только 34 компании из более чем 200 действующих.

Ранее сообщалось, что разница в ценах на 15 самых дорогих препаратов у государства и рынка достигала 600%.