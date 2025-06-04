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Общество

Церемония поднятия Государственного флага прошла в Алматы

Церемония поднятия Государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:21 Фото: акимат Алматы
4 июня в честь Дня государственных символов в Алматы прошла торжественная церемония поднятия флага знаменной группой Президентского полка "Батыр".

Патриотическое мероприятие состоялось на высокогорном спортивном комплексе "Медеу". В церемонии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, деятели культуры и спорта, представители общественности, АНК и молодежных организаций.

Фото: акимат Алматы

При поднятии Государственного флага Республики Казахстан хоровая капелла им. Б. Байкадамова исполнила Государственный гимн в сопровождении духового оркестра Алматинского гарнизона.

Фото: акимат Алматы

Затем состоялась концертная программа с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей города.

Фото: акимат Алматы

Зрители услышали патриотические и любимые эстрадные композиции, среди которых "Қазақстаным", "Отан", "Родная земля", "Туған жерім тамаша", "Сүйікті елім", "Мен Қазақпын", "Ұлы дала", "Қазағым", "Атамекен".

Фото: акимат Алматы

Праздничные мероприятия в честь Дня государственных символов проходят во всех районах города.

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Айсулу Омарова
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