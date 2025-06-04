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Общество

Спешащие домой на Курбан айт иностранцы устроили пробку на границе в Туркестанской области

пункт пропуска на границе, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 16:43 Фото: КГД МФ РК
В Комитете государственных доходов (КГД) 4 июня 2025 года объяснили причину скопления машин на границе с Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

На автомобильном пункте пропуска "Капланбек" (Туркестанская область), расположенном на границе Казахстана с Узбекистаном, скопилось много легковых автомобилей. И, как пояснили в КГД, основной причиной увеличения потока является массовое возвращение граждан соседних стран на родину в связи с празднованием Курбан айта.

"С целью урегулирования ситуации с участием соответствующих государственных органов двух сторон проведены переговоры по увеличению пропускной способности легковых автотранспортных средств через пункты пропуска. Сопредельная сторона подтвердила принятие дополнительных мер для ускорения прохождения границы и для обеспечения более оперативной обработки транспортных средств удвоила количество пограничных и таможенных сотрудников, задействованных в досмотре", – сказано в сообщении.

В КГД отмечают, что в обычные дни среднесуточная пропускная способность пункта "Капланбек" в обоих направлениях по физическим лицам составляет 27 тыс. человек, а в праздничные дни увеличивается до 38 тыс. человек; по легковым автомобилям – 800 машин, а в праздничные дни – свыше 1,1 тыс.

Планирующим пересечение границы людям рекомендуют учитывать текущую ситуацию, заранее планировать поездки.

Отметим, что на контрольно-пропускном пункте "Жайсан" в Актюбинской области (казахстанско-российская граница) тоже образовались очереди.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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