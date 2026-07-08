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События

На границах Казахстана устроили тотальные проверки автоцистерн и грузовиков: первые результаты

контроль за незаконным вывозом топлива из РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:17 Фото: gov.kz
В Казахстане усилили контроль за перемещением нефтепродуктов через государственную границу. В Комитете государственных доходов (КГД) 8 июля 2026 года рассказали о промежуточных итогах работы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что работа направлена на пресечение незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), защиту внутреннего рынка и обеспечение соблюдения действующего законодательства.

"Контроль осуществляется как непосредственно на автомобильных пунктах пропуска, так и мобильными группами в приграничных районах по маршрутам следования транспортных средств. Одновременно проводится ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем рынке, включая анализ объемов реализации топлива на автозаправочных станциях и деятельности мини-нефтеперерабатывающих заводов", – сообщили в КГД.

контроль за незаконным вывозом топлива из РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:17

Фото: gov.kz

С начала усиления контроля мобильные группы проверили 122 автоцистерны. В отдельных случаях проводился отбор проб и образцов топлива для проведения экспертиз.

В результате пресечено 392 факта незаконного вывоза ГСМ общим объемом свыше 16 тысяч литров.

"В большинстве случаев топливо пытались вывезти в специально оборудованных дополнительных баках, а также в топливных канистрах".КГД

контроль за незаконным вывозом топлива из РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:17

Фото: gov.kz

Так, 6 июля в Западно-Казахстанской области на автомобильном пункте пропуска "Сырым" предотвращена попытка вывоза 1,2 тыс. литров дизельного топлива, скрытого в дополнительно установленном баке грузовика.

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8 июля в Павлодарской области в Железинском районе на автодороге по направлению к пункту пропуска "Урлютобе" задержана машина, перевозившая более 4 тыс. литров бензина без товаросопроводительных документов.

контроль за незаконным вывозом топлива из РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:17

Фото: gov.kz

"Кроме того, в рамках реализации Дорожной карты по итогам анализа деятельности приграничных автозаправочных станций и мини-нефтеперерабатывающих заводов назначено 103 хронометражных обследования, а также проводятся другие проверочные мероприятия", – добавили в КГД.

Там заявили, что продолжат пресекать незаконный вывоз горюче-смазочных материалов.

4 июля 2026 года стало известно, что Казахстан усиливает борьбу с незаконным вывозом нефтепродуктов. Всего с начала года на границе пресекли почти 600 попыток контрабанды ГСМ. 7 июля стало известно, что в трех регионах Казахстана резко выросло потребление бензина.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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